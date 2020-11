R$ 1,4 Milhão: Este Será o Valor Anual de Operação e Manutenção da ETE

R$1,4 milhão. Esse é o valor que a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) vai pagar para a contratação de empresa especializada que fará a operação e manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O Extrato de Contrato foi publicado na segunda-feira no Diário Oficial do Município. A empresa Riovivo Ambiental Eireli será a responsável pelo trabalho.

Para essa licitação, na modalidade concorrência pública, a Saec estimava pagar até R$ 1,9 milhão anualmente.

É previsto um contrato firmado pelo prazo de 24 meses, porém, prazo da execução dos serviços será de 12 meses, a partir da expedição da ordem de serviços.

Na justificativa a Saec afirmava: “É dar prosseguimento às atividades relacionadas ao tratamento dos esgotos de Catanduva. Para atender imediatamente a continuidade de tais atividades, faz-se necessário a contratação de empresa para prestação de serviços, com mão de obra especializada, pois a autarquia não possui em seu quadro funcional corpo técnico suficiente, nem em quantidade, nem com expertise para realização das atividades e demais serviços de pré-operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto (ETE), que inclui, além desta, a estação elevatória de esgotos brutos (EEEB). A prestação dos serviços especializados é indispensável para a ininterrupção dos mesmos, dando funcionalidade aos equipamentos existentes no complexo da ETE. Buscamos desta maneira, assegurar a eficiência no tratamento do esgoto da cidade”, informava no edital.

Dentre as funções da contratada estão: manter no local da prestação dos serviços, o quadro de funcionários com mão de obra especializada para os serviços de pré-operação e manutenção da ETE Catanduva, durante o período mínimo de 12 meses. Deverão ser realizados treinamentos da mão de obra para os serviços na ETE. Os treinamentos devem contemplar as rotinas operacionais, de laboratório e de funcionamento dos equipamentos envolvidos no processo de tratamento.

Garantir o tratamento ininterrupto de esgotos sanitários afluentes à ETE com remoção média mensal mínima. Informar a SAEC sobre a necessidade de troca/substituição em equipamentos de grande porte, tais como de bombas submersíveis de recalque, transformadores de alta, inspeções diárias nas unidades e equipamentos verificando as condições de funcionamento, existência de vazamentos e anomalias (ruídos estranhos, vibrações e aquecimento não previstos), com emissão de relatórios, informando o histórico de manutenção de cada equipamento, os prazos de garantia de trocas e serviços de manutenção de cada parte específica dos equipamentos, substituição de peças de reposição, registro de peças afetadas, e a ocorrência de problemas imprevistos e quebras relacionadas a desgastes previsíveis.

Karla Konda

Editora Chefe