Quatro Empresas São Habilitadas Para Obras de Canalização do São Domingos

Quatro empresas foram habilitadas para a licitação que visa contratar responsável para a obra de canalização do rio São Domingos, no trecho que vai da rua Ceará até a avenida São Domingos. O julgamento da comissão de licitação foi publicado ontem no Diário Oficial do Município.

De acordo com a publicação foram consideradas habilitadas as empresas DGB Engenharia e Construções Ltda, CMB construtora Moraes Brasil Ltda, Coplan Construtora Planalto Ltda, e D.R.R Construções e comércio Ltda. Segundo a prefeitura por cumprimento quanto ao exigido no anexo II do edital.

A Stocco & Zimmerman Ltda foi inabilitada “por descumprimento quanto ao exigido no: subitem: 3.3.2 do Anexo II do edital, devido não ter apresentado atestados de capacidade técnica que atenda ao exigido no edital, cujas parcelas de maior relevância são: execução de canais em estrutura de concreto armado; subitem: 3.3 do Anexo II do edital, devido não ter apresentado Certidão de Registro Profissional e Quitação do profissional detentor do Acervo Técnico”. As empresas tem agora até o dia 28 de setembro para entrarem com recurso. A prefeitura de Catanduva reabriu o processo licitatório que objetiva contratar empresa responsável para a realização da canalização do Rio São Domingos.

A estimativa é de que toda a obra pretendida pelo governo custe em torno de R$ 11,4 milhões. A canalização será realizada inicialmente com os recursos vindos do Superávit da Saec, que o Chefe do Executivo conseguiu “encaixar” em crédito adicional suplementar, driblando a vontade da maioria dos vereadores que era de que o dinheiro da autarquia fosse direcionado ao pagamento do dissidio de 2015 dos servidores.

Em entrevista para O Regional, quando houve a primeira abertura da licitação, o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB) sintetizou a obra, que tem prazo para conclusão em 360 dias. “Serão 750 metros de comprimento, com paredes laterais e fundo do rio de concreto. Vamos ter calçadas mais largas, com seis metros de largura e colocaremos nesse passeio as ciclofaixas. Será um completo corredor verde”, afirma o chefe do Executivo. Ao ser questionado sobre o motivo para a licitação constar canalização parcial do São Domingos, Macchione justificou: “O projeto todo prevê também o trecho que vai da São Paulo até atrás da rodoviária. Mas neste momento faremos apenas até a São Paulo, começando pela Ceará”, explicou.

Para o leitor ter uma ideia do que será feito, o Rio São domingos nesse trecho ficará semelhante ao córrego Minguta, na avenida Engenheiro José Nelson Machado. “A canalização vai melhorar a velocidade da água, fazendo com que as chances de enchentes reduzam drasticamente”. A reportagem questionou a possibilidade, com calçadas mais largas, de redução do espaço para a passagem de automóveis. O prefeito afirmou que a largura da avenida para o trânsito de veículos não será afetada.

O prefeito fala ainda que além da canalização, o projeto consiste em tornar a área um espaço de lazer para os moradores. “serão implantados bancos, será arborizado, enfim uma grande obra”, finalizou

Karla Konda

Da Reportagem local