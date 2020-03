Quase R$ 1 Milhão Será Destinado Para Catanduva Abrir Hospital de Campanha

Quase R$ 1 milhão deverá ser destinado para Catanduva para que a cidade possa utilizar em criação de hospital da campanha ou instalação de centros de referência. O anúncio foi feito ontem pelo governador de São Paulo João Dória, que deve destinar recursos para todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Os valores foram baseados no número populacional e no que é pago no piso de atenção básica do SUS.

Na lista dos 55 municípios que correspondem a mais de 100 mil habitantes até 300 mil, os investimentos devem chegar a ordem de R$ 74,5 milhões, aproximadamente.

Em números exatos, o governo de São Paulo deve destinar para Catanduva R$ 969.680,00.

A reportagem de O Regional questionou o Estado sobre quando esse dinheiro deve ser encaminhado ao município e os trâmites para o recebimento, se dependerão de projetos por parte da administração para a criação do hospital de campanha ou instalação de centros de referência, porém, não obtivemos resposta.

Por meio de assessoria de imprensa, a informação é de que o dinheiro “começa a ser distribuído para a instalação de centros de referência e hospitais de campanha”. Em texto encaminhado, cita ainda que as cidades foram escolhidas para ser referência médica e hospitalar. Foram priorizadas porque já são polos regionais em atendimento de saúde.

Serão três faixas populacionais de repasses referenciados em pisos do SUS de R$ 8, R$ 10 e R$ 12 por habitante.

As 55 cidades com população entre 100 mil e 300 mil pessoas receberão R$ 8 por habitante, ou duas vezes o piso do SUS. O dinheiro será usado para instalação de centros de triagem e atendimento a casos suspeitos de coronavírus, além da realização de testes. Somadas, todas receberão R$ 74,5 milhões.

Nas 16 cidades com população entre 300 mil e 500 mil pessoas, o valor de referência sobe para R$ 10 por habitante. Todas terão que construir hospitais de campanha com leitos de enfermaria, além de espaços de isolamento e assistência social para pacientes que vivem em moradias precárias. O montante total para esses municípios será de R$ 61,4 milhões.

Nas nove cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes, o valor de referência sobe para R$ 12 por pessoa. O repasse também será usado para erguer ao menos um hospital de campanha de maior porte em cada cidade, além do atendimento social a pacientes em situação de vulnerabilidade.

Catanduva também deverá receber pouco mais de R$ 242 mil vindos do Fundo Estadual de Saúde, na qual recebe recursos do Ministério da Saúde e divide entre os municípios do Estado.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook