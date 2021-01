Quarteirões da Rua Bahia Terão Estacionamento dos Dois Lados da Via

Três quarteirões da rua Bahia terão vagas de estacionamento dos dois lados da via, a partir da segunda-feira. A ampliação dos espaços para automóveis será realizada entre as ruas Pará e a Maranhão.

De acordo com a Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), a medida atende solicitação feita pelo Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomercio) em reunião com o prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa. “Essa ação é uma das medidas possíveis, de esforço imediato da Prefeitura em facilitar e auxiliar os comerciantes da nossa cidade”, destaca a secretária de Trânsito, Maria Cristina Pinheiro Machado Sanches. No primeiro momento, a liberação de vagas ocorrerá de forma experimental e passará por análise do impacto que pode ser gerado para o trânsito daquela região.

Para orientar os motoristas, placas de Área Azul serão instaladas no local. O incentivo ao estacionamento rotativo aos munícipes, respeitando o período máximo de duas horas por vaga, continua. A placa também informa sobre o aplicativo “Estacione Legal”, versão digital da Área Azul que oferece pagamento no cartão de crédito e boleto bancário. O uso do cartão, seja na versão impressa ou virtual é indispensável.

Karla Konda

Editora Chefe