Próximas Etapas da CEI do São Domingos São Discutidas em Reunião

Próximas etapas da Comissão Especial de Inquérito que apura possíveis irregularidades na obra de canalização do Rio São Domingos foram discutidas em reunião realizada no final da semana passada.

Estavam presentes na reunião, os vereadores Wilson Paraná, Ditinho Muleta e André Beck, o perito Claudio Guerreiro e o secretário designado pela Comissão, Reginaldo Floriano Puydinger do Santos.

Segundo o Presidente da CEI, o vereador Wilson Paraná, foi analisada a proposta financeira do perito Claudio Guerreiro e discutidas as próximas etapas que a comissão deve seguir.

Ainda na reunião houve a explanação do perito Claudio Guerreiro, sobre o seu trabalho de Assessoria à comissão.

“Estou muito satisfeito com as explicações concedidas pelo perito. Afirmo que continuaremos nossas investigações de maneira minuciosa, a fim de que nada passe despercebido. E em breve começaremos a marcar as oitivas. Queremos escutar todos os envolvidos”, afirmou Wilson Paraná.

Karla Konda

Editora Chefe