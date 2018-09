Provas do Concurso da Educação Serão Aplicadas no Imes Catanduva

A Secretaria Municipal de Educação divulgou o edital de convocação para as provas do concurso público que preencherá vagas de diretor, vice-diretor e coordenador pedagógico. O exame será aplicado no Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes) Catanduva, no dia 30 de setembro.

Para os cargos de diretor e vice-diretor, o exame será aplicado no Bloco 1 do Campus. Para os que concorrem às vagas de coordenador pedagógico, as provas serão aplicadas no Bloco 2. A abertura dos portões será às 8 horas, com fechamento às 8h30.

Os candidatos devem estar munidos de documento original de identidade, como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e comprovante de pagamento do boleto bancário. O concurso dispõe de 54 vagas, sendo 28 vagas para diretor de escola, seis para vice-diretor e 20 vagas destinadas ao cargo de coordenador pedagógico. Os aprovados receberão entre R$ 3.622,68 e R$ 3.652,01, conforme o cargo ocupado. Cada funcionário terá de cumprir a carga horária de 40 horas semanais.

Mais informações no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) ou na Secretaria de Educação, localizada na rua Amazonas, 183.

O Governo enviou o projeto de lei para a Câmara depois que o Poder Judiciário decidiu que os cargos de coordenador pedagógico e vice-diretor deveriam ser preenchidos através de concurso público e não por livre indicação do prefeito dentre os profissionais da educação. O Governo então decidiu incluir o cargo de direção das escolas dentre os que passarão a ser exercidos por servidores efetivos.

“Por uma questão hierárquica. O supervisor de ensino já é provido por concurso, vem o diretor por concurso, vice-diretor por concurso e coordenador por concurso. Assim a secretaria terá todo o seu corpo de especialista da educação dentro do mesmo nível de igualdade para ingresso nos cargos. Isso amplia a abertura de uma gestão democrática, oportuniza que todos possam participar desse concurso e todos com o mesmo provimento. Isso acho muito importante”, explicou a secretária Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca ao Jornal O Regional. Depois de mais de dois meses de tramitação no Legislativo, o texto acabou sendo aprovado em definitivo em sessão extraordinária já dentro do recesso parlamentar. O texto original foi substituído durante a tramitação para permitir que pudessem concorrer às vagas profissionais com experiência em escolas autorizadas pelos órgãos reguladores da educação.

Outra alteração foi proposta por emenda do vereador Wilson Aparecido Anastácio (PT), o Paraná, que reduziu a exigência de tempo de experiência para os cargos de diretor (5 anos) e coordenador (3 anos).

Karla Konda

Da Reportagem Local