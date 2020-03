Prorrogação de Prazo Para Pagamento de Tributos é Solicitado Por Vereador

Prorrogação de prazo para pagamento de tributos municipais é pedido do vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta.

O parlamentar elaborou requerimento no qual pede que a administração de “folga” de 90 dias para que dívidas dos contribuintes sejam pagas, motivado pela dificuldade financeira que os moradores de Catanduva, assim como em todo o país, devem enfrentar nos próximos dias.

O requerimento foi direcionado a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes e ainda deve passar por votação em plenário do legislativo, na próxima semana.

Com a proposta, todos os impostos municipais, REFIS, taxas, com vencimento nos meses de abril, maio e junho, poderão ser quitadas, sequencialmente, até os meses de julho, agosto e setembro, sem qualquer acréscimo.

De acordo com o parlamentar, a medida se faz justa e necessária em virtude as dificuldades financeiras que os munícipes estão encontrando para honrar com suas obrigações em relação ao município.

“Considerando todos os transtornos vivenciados nos últimos dias, não só pelo catanduvense, mas sim por toda a população mundial, em decorrência da necessidade de medidas de prevenção à contenção e combate ao novo Coronavírus (COVID-19), solicito à prefeita Marta que atenda ao pedido deste vereador. A recomendação que as pessoas estão recebendo é para que fiquem em casa, a fim de diminuir a propagação do vírus, e esta atitude está afetando diretamente toda a população catanduvense, tanto na esfera econômica/financeira, com o esvaziamento na área central e queda do fluxo comercial/empresarial, quanto na esfera financeira da própria estrutura familiar, por visualizar que muitos pais de famílias não estão conseguindo colocar em prática o seu trabalho, resultando na queda brusca da renda familiar, ocasionando prejuízos irreparáveis na saúde financeira”, afirmou Ditinho Muleta.

Karla Konda

Editora Chefe