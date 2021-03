Proprietário de Bares e Restaurantes Pedem Igualdade e Fechamento de Todos os Setores

“Somos os mais prejudicados. Há um ano não podemos trabalhar. Como pagar todas nossas despesas, nossos funcionários se não podemos trabalhar? Por que somente nós somos culpados pela pandemia? Enquanto recebemos poucos clientes cumprindo as exigências, vemos lotéricas lotadas, bancos e supermercados”.

Este é um resumo das reivindicações dos proprietários de estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes diante do fechamento dos estabelecimentos comerciais depois das 20 horas.

“Quem vai comer uma pizza às 16 horas? Enquanto todo o comércio pode trabalhar, nós seremos prejudicados. O vírus só circula à noite?”, comentou um participante da reunião.

Cercada de muito protesto, de desabafo, de indignação, os proprietários dos estabelecimentos afirmam que querem igualdade e, se for fechar, que feche então todos os segmentos sem distinção, para que desta forma, realmente possa buscar a redução do contágio da Covid-19.

“Enquanto nós com CPNJ ficamos fechados, população se reúne em festas clandestinas, em praças, se aglomeram. Não faz sentido. Melhor ter 10 pessoas devidamente respeitando o isolamento e os protocolos dentro de um bar do que mais de 100 numa praça aglomeradas”, disse outro comerciante.

Os empresários também cobraram postura dos vereadores de Catanduva. Parte deles foi favorável ao fechamento total dos segmentos, que inclui bancos, lotéricas, supermercados, dentre outros.

“Avisamos aqui. Se demais setores não fecharem. Nós também não fecharemos”, disse um interlocutor dos proprietários de bares.

A reunião terminou sem uma definição concreta. O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa afirmou que pretende aguardar a decisão do Estado sobre novas regras para a prevenção da Covid-19.

“Pudemos ouvir essas angustias, já foi uma ação, acolher, ouvir e permitir que todos pudessem se manifestar. Nossa decisão é aguardar a reunião do governador, e agora aguardar o pronunciamento e assim juntos com todo o estado vamos seguir as restrições necessárias. A preocupação é com todos os comerciantes, com suas famílias, com todos aqueles que perderam o trabalho em outros segmentos, com outros empresários que estão com dificuldade, os motoristas de van, os proprietários dos bares, transporte urbano, também estão passando por situações difíceis. Famílias que tem seus entes sofrendo, esperando um leito de UTI, nossa solidariedade é com todos. Mas não temos respostas para todas as demandas”.

Karla Konda

Editora Chefe