Propostas Para Revisão do Plano Diretor Deverão Ser Votadas em Audiência Pública

Propostas para a revisão do Plano Diretor do município de Catanduva deverão ser votadas em audiência pública que começa a ser preparada. Ainda não há data definida para a reunião. A prefeitura encerrou nesta semana a consulta pública no site oficial para manifestações sobre o processo de revisão do Plano Diretor.

O prazo foi de 30 dias e, segundo a secretaria de Planejamento, todas as demandas recebidas teriam sido analisadas e respondidas.

“Agora, a próxima etapa será a preparação para a audiência pública – evento em que serão votadas as propostas de alteração do plano. Não há previsão ou data definida para a realização. A revisão do Plano Diretor – Lei Complementar n° 0355/06, foi elaborada por equipe da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), com quem o município tem um contrato de cooperação, junto aos técnicos da Secretaria de Planejamento”.

A versão final do estudo, que leva o título de Auca – Atlas Ambiental e Urbano de Catanduva, segue disponível na página do Plano Diretor, que pode ser acessada a partir do menu de serviços da Secretaria de Planejamento. No espaço também há vídeos e a minuta do projeto de lei. O endereço é www.catanduva.sp.gov.br.

A revisão do Plano Diretor, datado de 2006, é prevista em lei e tem objetivo de adequá-lo às mudanças urbanas. O projeto prevê o mapeamento técnico e participativo do município para detectar propostas que favoreçam o desenvolvimento sustentável, o crescimento ordenado e a qualidade de vida da população.

Karla Konda

Editora Chefe