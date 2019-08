Propostas Para Concessão do Transporte Coletivo Serão Conhecidas Hoje

As propostas de empresas interessadas na concessão do transporte coletivo de Catanduva serão conhecidas hoje. A abertura dos envelopes será realizada, às 09 horas, no setor de licitações da prefeitura.

Há um mês, a licitação foi aberta com edital diferente do anterior. Desta vez a contratação será pelo menor valor de tarifa e não mais pelo maior valor de outorga. Porém, para que as empresas não apresente qualquer preço nas passagens, a prefeitura estipulou um teto de R$ 4, valor cobrado atualmente pela Auto Viação Suzano que assumiu em contrato emergencial.

Para atrair empresas mais sólidas, foram exigidos três ônibus zero quilômetro para compor a frota. “O intuito é blindar a licitação e evitar dissabores com empresas aventureiras, já que os ônibus envolvem investimentos da ordem de R$ 1,2 milhão”, esclareceu Maria Luiza Sprone, secretária de Trânsito e Transportes Urbanos.

Segundo a STU, a concessionária deverá disponibilizar 18 veículos com até 10 anos de fabricação e manter a frota com idade média de 7 anos. O contrato terá vigência de até 10 anos, renováveis por igual período, mediante anuência da administração.

Esta é a segunda licitação do ano referente ao transporte. A primeira teve apenas uma empresa participante mas foi inabilitada. Naquele edital, a concessão seria para a empresa que pagasse maior valor de outorga e não menor valor de tarifa.

Recentemente, a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes encaminhou ao legislativo projeto de lei que concedia isenção do Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISSQN) para empresa que vencer a licitação. A proposta recebeu pedido de vistas e, posteriormente, foi retirada pela administração que justificou o feito para novas análises a respeito do texto do projeto.

Da Reportagem local