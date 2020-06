Propostas Financeiras Para Gestão da UPA Serão Apresentadas Hoje

Propostas financeiras para a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Catanduva deverão ser apresentadas hoje. A abertura dos envelopes C tem previsão de ser realizada às 09 horas.

Esta é a terceira fase da Chamada Pública 05 de 2019.

Participam do certame, o Hospital Mahatma Gandhi, atual gestora da unidade, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar e Fundação Faculdade Regional e Medicina de São José do Rio Preto.

O contrato firmado com a Associação Mahatma Gandhi, prorrogado no ano passado, tem término em agosto deste ano.

Dados apresentados pela Associação Mahatma Gandhi, divulgados no Diário Oficial do Município, mostram que a unidade atendeu em média 10 mil pacientes em todas as faixas de classificação de risco de janeiro a setembro de 2019.

Maio do ano passado foi o mês com maior número de atendimentos – seguindo os dados que não calculam novembro e dezembro – quando começou a aumentar o número de casos de dengue em Catanduva. Ao todo, dentre os procedimentos realizados em maio, foram 14. 509 pacientes classificados. Dentre os procedimentos e exames, exames laboratoriais foram realizados 74.406 deles. Radiografia foram 20. 933. Foram mais de 6 mil eletrocardiogramas realizados e 9.950 nebulizações. A Unidade em Catanduva possui nove profissionais médicos nas 24 horas, sendo cinco no período diurno e quatro no período noturno Nos casos de apoio, as segundas-feiras, terças-feiras e quartas-feiras mantido 13 plantonistas, sendo 07 plantonistas no período diurno (10:00 às 19:00) e 06 no período noturno (19:00 às 22:00).

Karla Konda

Editora Chefe