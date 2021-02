Proposta de Begalli Visa Convênio Entre Prefeitura e Entidades Para Transporte

O presidente da Câmara de Vereadores de Catanduva, Gleison Begalli (PDT) apresentou o projeto de lei 24/2021 no qual o Executivo fica autorizado a celebrar convênios com sindicatos, associações e entidades representativas de classe para auxiliar na prestação de serviços de atendimento ao público, relacionados ao trânsito e transportes públicos em Catanduva. Na prática, o parlamentar propõe uma autorização dessas entidades de representar seus associados nas solicitações como, por exemplo, carteirinha do idoso para vagas de estacionamento.

Begalli destaca que os serviços de atendimento ao público serão limitados a receber, intermediar, interceder e desburocratizar os atendimentos presenciais já realizados regularmente pela Prefeitura Municipal e respectiva Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos dando celeridade e plena eficiência na prestação do serviço de atendimento ao público.

Na proposta do presidente do Legislativo são compreendidos como serviço de atendimento ao público relacionados ao trânsito e transportes urbanos o recebimento de requerimentos e protocolos relacionados a certidões de trânsito, cartões do transporte público e similares, credenciais de estacionamento de vaga especial para idoso (cartão do idoso), credenciais de estacionamento de vaga para deficientes e demais solicitações relacionadas ao trânsito, transporte público e vagas de estacionamento no âmbito municipal. “Na posse dos requerimentos e protocolos, os responsáveis pelas entidades conveniadas encaminharão ao Executivo Municipal para que seja procedida a análise competente dos pedidos e o seu atendimento, se a solicitação proceder”, pontuou Begalli.

Pela propositura após o trâmite do processo, com procedência ou não do respectivo pedido, formulado no requerimento e protocolo o Executivo remeterá à entidade conveniada o respectivo processo contendo informações e documentos solicitados para que esta dê a devida ciência ao interessado.

“essas associações, sindicatos, sem nenhum custo para o município, seria um posto descentralizado para receber essa documentação. Imagine essa situação – um sindicato representativo de idosos, poderia receber os documentos para emissão do cartão do idoso, essa entidade encaminharia esses documentos, prefeitura faz análise, estando em ordem, devolvem a carteirinha para a entidade, e ela se responsabiliza pela entrega. De certa forma, desafogaria o atendimento ao público na prefeitura”, afirmou.

Karla Konda

Editora Chefe