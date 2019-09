Promotoria Instaura Inquéritos Sobre Pagamentos a Servidores

A promotoria de patrimônio público, por meio do promotor André Luiz Nogueira da Cunha, instaurou pelo menos três inquéritos para investigar pagamentos considerados indevidos de férias em duplicidade, indenizadas, horas extras, a servidores concursados e comissionados da prefeitura de Catanduva. A investigação tem como base a desaprovação do Tribunal de Contas do Estado, da prestação de contas da administração no exercício de 2016, quando o prefeito era Geraldo Vinholi.

Conforme uma das portarias de instauração de inquérito, a prefeitura de Catanduva teria realizado pagamentos de férias em duplicidade e em valores maiores a 12 servidores.

“Não se sabe, ainda, se o ex-Prefeito tinha conhecimento da situação, nem se tem conhecimento se o fato já foi regularizado e qual foi a razão do acontecimento por parte dos servidores, motivo pelo qual indicar-se-á como investigado, por ora, apenas o Município de Catanduva”, consta.

O promotor solicitou a qualificação completa dos servidores e questionou se os valores indevidamente pagos foram devolvidos e, se sim, que encaminhe documentos que comprove a transação.

Em outro inquérito, a promotoria também apura o pagamento de férias indenizadas, por ocasião de rescisões contratuais a servidores em cargo de comissão, os quais teriam, segundo o TCE, se ausentado do serviço público e não sendo justificada se esses servidores, nove no total, teriam tirado férias anteriormente.

Num terceiro inquérito relacionado a prestação de contas do exercício de 2016, o promotor busca informações sobre pagamento de horas extras. “Constatou-se que a Prefeitura de Catanduva realizou pagamentos de horas extraordinárias para servidores ocupantes de cargos em comissão, o que contraria a própria natureza da dedicação exclusiva do cargo em comissão, o que aconteceu, segundo o E. Tribunal de Contas”, informa citando nome de mais nove servidores comissionados da época.

Karla Konda

Editora Chefe