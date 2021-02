Promotoria Arquiva inquérito Sobre Doações da Câmara a Igrejas

A promotoria de Catanduva arquivou inquérito civil instaurado para apurar doação de bens inservíveis na gestão de Daniel Palmeira de Lima como presidente da Câmara de Catanduva para igrejas.

O promotor André Luiz Nogueira da Cunha investigava a legalidade da doação, uma vez, segundo ele, não se comprovaria que as entidades fossem exclusivamente assistenciais ou de utilidade pública para receber em doação os bens do Legislativo. Quatro igrejas teriam recebidos os bens inservíveis.

Conforme a portaria de arquivamento do inquérito, homologada no início da semana pelo Conselho Superior do Ministério Público, o promotor informou que apesar da doação ter sido feita para igrejas, não se confirmou intuito de favorecimento pessoal.

“Ademais, a documentação apresentada pela Câmara informa os tipos de bens e os valores, os quais já eram antigos e de uso deficiente. No entanto, o que forneceu a convicção ao Ministério Público para o arquivamento, foi a oitiva do Senhor Diretor Geral da Câmara, servidor de carreira e que esclareceu que foi ele quem primeiro comentou com o então Presidente sobre os bens que deveriam ser descartados, tendo sido, depois, procurado pelas entidades, que pretendiam receber os bens. Informou que os bens realmente estavam obsoletos e não mais serviam ao Legislativo”, informou Cunha.

“Verifica-se que os bens já não mais serviam ao Legislativo e, no fundo, as Igrejas, de forma geral, mesmo que não tenham um projeto social específico, estão sempre a realizar atividades de caridade e beneficentes. Não se vislumbra má fé na conduta do então Presidente do Legislativo, em relação a quem não restou demonstrado qualquer favorecimento específico das Igrejas por conta de sua fé religiosa”.

Karla Konda

Editora Chefe