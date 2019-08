Promotoria Arquiva Inquérito Sobre Construção de Moradias no Alto da Boa Vista

A Promotoria de Habitação e Urbanismo arquivou inquérito instaurado para apurar a representação formulada pela Associação dos Moradores do Alto da Boa Vista sobre a construção de conjuntos habitacionais pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU).

O promotor Yves Atahualpa Pinto decidiu pelo arquivamento por já existir uma ação na Justiça nos mesmos moldes e que comprovou a falta de audiências publicas e impacto de vizinhança antes da escolha do local.

“Nem o Município nem a CDHU comprovaram a realização de estudo de impacto de vizinhança, nem tampouco audiência pública. Também não foi realizado licenciamento ambiental. A associação dos moradores e proprietários de terrenos do loteamento denominado Alto da Boa Vista de Catanduva propôs ação judicial visando a anulação do processo administrativo e da licença para a construção por violação às normas do plano diretor do Município, notadamente em razão da falta de estudo de impacto de vizinhança e audiência pública, dentre outros questionamentos. Referida demanda foi distribuída à 3ª Vara Cível de Catanduva”, consta na portaria de arquivamento.

“A finalização das investigações neste inquérito não representa disposição do direito invocado, até porque ficou evidente que não foram atendidos todos os pressupostos e requisitos necessários para a aprovação do empreendimento à luz da Constituição Federal e do próprio Plano Diretor, o que representa o objeto da ação judicial já proposta. Deste modo, encontradas as irregularidades do curso da investigação e estando elas no bojo da ação judicial já proposta com intervenção ministerial e sendo dever deste último assumir a titularidade ativa em caso de abandono ou desistência infundada, não há razões para prosseguimento das investigações”.

Há quatro meses, A juíza Ligia Donati Cajon, da 3ª Vara Cível determinou que a Prefeitura de Catanduva e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) cumpram a decisão do desembargador Souza Nery de que seja suspenso o alvará de construção dos prédios que estavam sendo construídos no loteamento Alto da Boa Vista.

