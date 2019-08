Promotoria Arquiva Inquérito que Apurava Conduta de Prefeito Sobre Transporte Coletivo

A promotoria de Catanduva arquivou inquérito civil instaurado para apurar conduta do então prefeito Afonso Macchione Neto sobre o transporte coletivo. A investigação teve início depois de representação formulada pelo vereador Wilson Aparecido Anastácio, Paraná, no final do ano passado.

A denúncia oferecida citava o prazo apresentado pelo Chefe do Executivo para apresentação do projeto de lei que concedia a autorização do legislativo para abertura de licitação da concessão do transporte coletivo municipal – no qual ocorreu seis meses antes do término do contrato com a empresa Jundiá. “Forçando, segundo o Vereador, uma situação que lhe permitiu celebrar contrato emergencial, porque o projeto acabou rejeitado em setembro de 2018 e o Prefeito, segundo o mesmo vereador, recusou-se a reenviá-lo, considerando estranho, o representante, que na rejeição até Vereadores da base aliada do Prefeito votaram contrários ao projeto”, afirma o promotor André Luiz Nogueira da Cunha, na portaria de arquivamento do inquérito.

O Conselho Superior do Ministério Público ainda analisará o arquivamento e decidirá se o mantém ou solicita novas diligências.

O inquérito também incluiu a utilização dos ônibus escolares para a realização do transporte de passageiros.

“Outras representações foram formuladas informando possível conluio entre o Prefeito e a empresa Tambau, primeira contratada emergencialmente, mas cuja execução do serviço foi tão ruim, segundo se viu em notícias na cidade e em posts de internet, que a própria Prefeitura revogou o contrato; como a representação do Professor Antonio Flávio de Fazio e de um cidadão de Palmares Paulista, por certo usuário do transporte de Catanduva, questionando a colocação pela Prefeitura, em caráter emergencial, de ônibus escolares para realizar o transporte coletivo municipal, e do Vereador Aristides Jacinto Bruschi, depois de instaurado este inquérito”.

O promotor decidiu então apurar omissão dolosa do prefeito sobre o tempo para enviar o projeto e possível ineficiência com o mesmo serviço, possíveis prejuízos com a destinação específica dos ônibus escolares.

Na portaria de arquivamento, o promotor afirma que de acordo com a Lei Orgânica do Município a concessão de qualquer serviço público prestado tem de ter prévia autorização legislativa. “ Entretanto, tal ponto foi questionado durante a tramitação do projeto, que fora rejeitado, ensejando que o Prefeito tentasse realizar nova licitação, sob a égide da autorização legislativa anterior, o que ocasionou pelo E. Tribunal de Contas a suspensão liminar do certame licitatório, mas com conclusão, ao final, que poderia ser utilizada a legislação da concessão anterior para a realização de nova concessão, mandando corrigir outro ponto.

Do mesmo modo, já para clarear um dos pontos da representação, quando informa que solicitou a reapresentação da mesma proposta por parte do Prefeito, para evitar que os munícipes ficassem sem transporte público, incidiu em equívoco em apontar tal fato como omissão do Prefeito, porquanto o art. 56, da Lei Orgânica do Município de Catanduva, dispõe que matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ou seja, não caberia ao Prefeito reapresentá-lo, mas a maioria absoluta dos membros da Câmara fazê-lo, não se podendo, pois, utilizar tal fato como mais um erro do Prefeito”, afirma.

Sobre o uso dos ônibus escolares, o promotor afirma “ Quanto ao uso dos veículos escolares pelo Prefeito, urge considerar que os documentos, representações, não trazem a demonstração de qualquer prejuízo efetivo à educação do Município, pois o Prefeito alterou, em apenas, uma semana, o calendário escolar, por motivo mais sério e gravoso, ou seja, garantir o transporte de todos os cidadãos. A Prefeitura encontrava-se em estado de necessidade e, portanto, pela urgência, já que não fora possível aprovar o projeto de lei de concessão, nem de se realizar a prévia licitação, nem mesmo de se contratar uma outra empresa, em caráter emergencial, era preciso, naquele fim de ano, resolver a questão, valendo-se o Prefeito, então, da única solução possível à mão: a utilização do transporte escolar”, cita. E complementa: “ Eram férias escolares e, portanto, prejuízo aos estudantes não haveria, e o deslocamento de apenas uma semana no calendário, sem qualquer prova efetiva nas representações de prejuízo concreto, não tem o condão de se presumir prejudicado o ensino de Catanduva. Os ônibus escolares não podem ter seu destino e sua finalidade modificados ao bel prazer do Administrador, mas também não se pode interpretar tal regra de forma tão rigorosa, que seja necessário deixar os ônibus parados, durante o período de recesso escolar, enquanto a população toda fica sem transporte urbano coletivo”, disse Cunha.

“De qualquer sorte, não parece que o Prefeito tenha se omitido, nem pretendido prejudicar a população, nem muito menos criar uma situação para possibilitar a contratação de uma empresa em caráter emergencial, pois, se o quisesse, não teria tentando fazer uma nova licitação, mesmo com a rejeição do projeto de lei, nem tentado obter uma liminar na Justiça para a continuidade do contrato então vigente”.

Da Reportagem Local