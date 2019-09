Promotor Faz Reunião e Sugere Pacto Contra Corrupção

O promotor André Luiz Nogueira da Cunha tem realizado reuniões com os Poderes Executivo e Legislativo de Catanduva e de outras cidades da Comarca, em busca de firmar um pacto, denominado de “Pacto contra a corrupção”. Ontem, o representante do Ministério Público se reuniu com a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes e com todos os vereadores de Catanduva para detalhar a ideia que gostaria de ser colocada em prática.

Em entrevista para a VOX FM, o promotor afirmou que o objetivo da reunião é justamente buscar apoio em firmar o pacto em busca do aprimoramento do serviço público. “Em muitas investigações constatei falhas em procedimentos licitatórios e administrativos então estamos levando sugestões. Então apresentei sete ou oito propostas para apreciação para constatar e verificar o aprimoramento do serviço público e desse modo evitar falhas que possam levar processos de improbidade. Nosso objetivo é separar a real corrupção de falhas administrativas no seio da administração pública”, afirmou.

O vereador André Beck comentou sobre a reunião realizada. “Parabenizamos o promotor pela iniciativa. Iniciativa individual, para melhorar o diálogo entre os poderes, conversou com a prefeita, com os vereadores. São os poderes unidos em um propósito de melhorar a gestão pública. Eu parabenizo mais uma vez essa iniciativa, eles são independentes, mas tem de ser harmônicos. Haverá sempre a divergência, isso é natural, mas podemos atuar mais na prevenção, no bom senso, no relacionamento. Fica aqui meu desejo de Catanduva melhor nesse sentido”, disse o parlamentar.

A secretária de negócios jurídicos da prefeitura, Cristiane Perri Valentim também falou a respeito. “Ele (promotor) veio nos apresentar uma proposta de transparência nas contratações e licitações, esse texto trazido foi baseado em sua vivência de que boa parte de condenações são oriundas de máculas procedimentais que poderiam ter sido evitadas. O texto que será analisado até o final do mês”, afirmou.

Karla Konda

Editora Chefe