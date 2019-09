Promotor Detalha Sugestões Inseridas em Pacto Contra Corrupção

O promotor André Luiz Nogueira da Cunha, da promotoria de patrimônio público detalhou em entrevista para O Regional as sugestões apresentadas em pacto contra a corrupção que poderá ser firmado entre os três poderes.

Dentre eles está a publicação dos editais de licitação, dos processos de licitação e dos processos administrativos de dispensa e inexigibilidade de licitação, com os respectivos contratos firmados, no sítio eletrônico ou página eletrônica do ente público, alimentando o banco de dados com arquivos no formato PDF de todos os atos e fases, a realização de pesquisa de orçamentos, ao menos três, no início e para cada processo administrativo de compra e prestação de serviço, licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação, constando expressamente no processo o nome do servidor público encarregado da pesquisa, o nome, qualificação e endereço das empresas pesquisadas para fornecer orçamento, a fonte ou a origem do conhecimento ou da informação dos fornecedores pesquisados e o meio de comunicação com os mesmos (telefonema, internet, e-mail, entre outros), juntando-se ao processo toda e qualquer página ou forma utilizada na pesquisa para encontrar os fornecedores e solicitar os orçamentos, inclusive pesquisas na internet, registro do fornecedor no cadastro do ente público, informação por outro servidor ou pessoa conhecida (registrando-se por certidão do servidor, nesse caso, quem foi a pessoa ou órgão que indicou o fornecedor para ser solicitada a pesquisa); a realização da pesquisa prevista no item “2” apenas por servidores públicos concursados e/ou efetivos; a nomeação para membros da Comissão de Licitações apenas de servidores públicos concursados e/ou efetivos.

Além de evitar nos convites chamar exatamente as mesmas pessoas físicas e/ou jurídicas (fornecedores) que colaboraram apresentando os orçamentos na fase inicial do processo, chamando, ao menos, dois fornecedores distintos, que não apresentaram orçamento na fase inicial, e sempre constar no processo administrativo de licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação, e na execução do contrato, em suma, em qualquer processo administrativo de compra ou prestação de serviços, o nome e o CPF do servidor público que realizar cada um dos atos administrativos, para fins de futura responsabilização, se for o caso, como entrega de editais, envio de e-mails, juntada de pesquisa de orçamentos, recebimento de propostas e documentação, confecção de editais, confecção de contratos, atos referentes à execução do contrato, inclusive constando como a proposta foi recebida e constando a assinatura da pessoa que a entregou, quando for pessoalmente, bem como do servidor que a recebeu.

Exigir especificação minuciosa e precisa dos serviços realizados e produtos fornecidos nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores contra os entes públicos, contendo, inclusive, nome, marca, especificação técnica, modelo e número de série, como, por exemplo, nas notas fiscais de serviços de reparos em veículos ou máquinas, contendo especifica e detalhadamente o serviço prestado, a peça reparada e a indicação da marca e espécie de peça, com número de série, bem como o veículo, tipo e modelo, com placas de identificação, no qual o serviço foi realizado ou a peça substituída ou reparada.

“Optei por propor um pacto, porque são sugestões singelas, que não estão na lei, mas que podem melhorar o procedimento administrativo, evitando dúvidas ou questionamentos futuros sobre os procedimentos de compras e fornecimento de produtos. O pacto terá força muito mais moral que jurídica, já que não será, a princípio, firmado como ajustamento de conduta, mas como um compromisso da Administração Pública para com o Ministério Público”, disse o promotor.

Karla Konda

Editora Chefe