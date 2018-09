Projeto Sobre Redução de Tarifa de Água Estará em Discussão na Terça

O projeto de lei que pretende a redução do valor das contas de água e esgoto em até 30% voltará em discussão na sessão desta terça-feira da Câmara de Catanduva. A proposta é do presidente da Casa de Leis, Aristides Jacinto Bruschi. De acordo com o projeto, o novo valor vigoraria a partir de janeiro de 2019. A proposta do presidente do Legislativo é baseada em um dos parágrafos do artigo 17 da Lei que criou a Superintendência de Água e Esgoto (SAEC). O trecho cita que as tarifas “obedecerão ao regime de ‘serviços pelo custo”.

“A redução se dá em virtude do repasse da SAEC para a Prefeitura de quase R$ 17 milhões, 30% do faturamento. A lei complementar 458/2008 fala que a SAEC trabalha a ‘serviço pelo custo’, se há superávit de 30% significa que a mesma está cobrando uma tarifa de 30% acima do custo”, argumentou o vereador.

Em entrevista ao Jornal O Regional quando o projeto foi protocolado em junho, Enfermeiro Ari afirmou entender que se a superintendência tem superávit e que o preço da tarifa deve ser reduzido. Ele ressaltou que a SAEC “não é uma empresa pública para gerar tais lucros”.

Questionado sobre a legalidade do projeto de lei, o vereador defendeu a ideia alegando que como parlamentar teria competência para legislar sobre matéria tributária.

“Como a SAEC tem superávit de 30% e nós temos a água mais cara do Brasil, queremos fazer justiça barateando a conta em 30%. Isso não vai causar nenhum impacto negativo dentro da SAEC e fará justiça porque as pessoas não estão mais conseguindo pagar a água em Catanduva. O projeto é legal porque nós (vereadores) temos o direito de tratar de matéria tributária. E também nós estamos fazendo para valer a partir do dia 1º de janeiro de 2019 justamente para não causar impacto neste ano que já está planejado”, afirmou ao Jornal O Regional.

Para se tornar lei, o projeto deve passar pelo crivo da Câmara de Vereadores e ser sancionado pelo prefeito Afonso Macchione Neto (PSB). O prefeito pode ainda vetar a propositura que, neste caso, volta para o Legislativo decidir se mantem o veto ou derruba a decisão do prefeito.

Karla Konda

Da Reportagem local