Projeto Quer Tornar Obrigatórios Testes Para Coronavírus em SP

A realização de testes para detecção do coronavírus pode se tornar obrigatória no Estado de São Paulo. Isto é o que prevê um projeto de lei de autoria da deputada estadual Beth Sahão (PT), protocolado na quinta-feira (2). O texto prevê que deverão ser testados, tanto na rede pública quanto na particular, todos os pacientes que apresentarem pelo menos dois sintomas da COVID-19, assim como aqueles que possuírem histórico que indique possível contaminação pelo microrganismo.

O texto determina que os estabelecimentos mantenham cartazes e avisos, em locais visíveis, para informar o público sobre a obrigatoriedade dos exames. Também prevê que, caso o serviço que realiza o atendimento não tenha condições de efetuar os testes, deverá encaminhar o paciente ao local mais próximo disponível.

Caso o estabelecimento não cumpra a regra, ficará sujeito a punições previstas na Lei Estadual 10.145/1998, que vão de advertência e multa a sanções mais graves, como cassação da licença para funcionamento e intervenção estatal.

O objetivo da proposta, segundo a parlamentar, é acabar com a subnotificação. “Hoje em dia, mesmo que a pessoa apresente sintomas ou tenha estado numa situação em que possa ter contraído o vírus, dificilmente será testada, porque os governos optaram por restringir esse tipo de exame aos pacientes que estão internados em hospitais. Então, é muito provável que os casos de COVID-19 no Brasil estejam sendo subnotificados. Não tem como se formular uma política pública eficaz às cegas”, critica.

Na avaliação da parlamentar, sem a massificação dos testes, será impossível saber se as medidas de contenção adotadas até o momento estão funcionando. “Isto é como querer cruzar os oceanos sem instrumentos de navegação. Precisamos de dados, os mais exatos possíveis, para saber se o que vem sendo feito pelos governos está dando certo e o que precisa ser melhorado. E também para fazer projeções e investimentos necessários”, pondera Beth.

Por outro lado, ela reconhece que o Brasil apresenta uma quantidade insuficiente de testes. Por isso, o projeto de lei autoriza o governo estadual a realizar a importação diretamente dos países produtores e também a firmar convênios com instituições públicas e privadas locais, para produção dos kits de detecção do coronavírus. “A USP e a Unicamp, por exemplo, anunciaram recentemente que desenvolveram testes extremamente rápidos, baratos e eficazes para o coronavírus. Esses kits já deveriam estar sendo produzidos para atender à demanda de São Paulo e do resto do Brasil”, afirma Beth.

O projeto precisa ser analisado pelas comissões permanentes da Alesp, para depois ser encaminhado ao plenário, para votação. “Como estamos lutando contra o tempo para salvar vidas, vou tentar negociar para que o texto tramite em regime de urgência e possa ser votado e aprovado o quanto antes”, diz a deputada.

Da Reportagem Local

