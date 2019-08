Projeto que Proíbe Distribuição de Panfletos Fora de Caixa de Correspondência Será Votado

O projeto de lei protocolado pelo vereador Amarildo Davoli pretende fazer com que a entrega de panfletos e cartazes seja feita somente em caixas de correspondência, ficando proibido “jogar” folhetos ou outros papeis informativos em quintais ou garagens das residências será votado na próxima terça-feira, quando vereadores retornam do recesso parlamentar.

De acordo com o projeto “Ê permitida a distribuição de panfletos, jornais publicitários, cartazes e congêneres em imóveis residenciais e comerciais, desde que sejam devidamente colocados em suas caixas coletoras de correspondência, ficando expressamente vedado que sejam jogados no interior dos imóveis e nos passeios públicos ou fixados em grades, fechaduras de porta, portões, muros e similares”. O PL ainda proíbe: “Fica proibida a colocação de panfletos de propagandas na parte exterior de veículos estacionados, bem como o lançamento a partir de veículos, aeronaves ou edificações”.

Se o projeto for aprovado, haverá multa para quem descumprir a determinação. “O descumprimento das disposições previstas na presente Lei enseja a aplicação de multa, no valor de 1.000 UFRC (mil Unidades Fiscais de Referência de Catanduva) para o contratante responsável pela confecção do material publicitário e de 1.000 UFRC (mil Unidades Fiscais de Referência de Catanduva) para o contratado responsável pela distribuição do material publicitário”. Em caso de reincidência, o valor dobra.

Na exposição de motivos do projeto, Amarildo Davoli afirma “. É considerável a quantidade de lixo constituído de material publicitário nas ruas e calçadas, seja descartados (embora indevidamente) por motoristas que os encontram no para-brisa ou outra parte do veículo. Além de o acúmulo causar obstrução do fluxo de água em ruas com pouco desnível, propiciando criadouros de larvas, esse lixo pode causar problemas como obstrução de bocas de-lobo e galerias pluviais. Outro problema, não menos importante, é o fato de que um acúmulo desse material propagandístico em portões, halls, varandas ou quintais de residências, por estarem os moradores em viagem, por exemplo, pode servir como um “indicador” a pessoas de má índole para invadir, furtar ou depredar. Estamos falando de segurança.

