Projeto que Declara de Valor Histórico e Cultural Feira Aguarda Ser Sancionado

Já aprovado em primeira e segunda discussões, o projeto de lei que declara de valor histórico cultural e turístico da Feira Livre da Vila Celso aguarda a sanção da prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes.

A proposta, de autoria do vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná, foi aprovada em sessões extraordinárias na última terça-feira.

De acordo com o projeto, para fiel preservação da feira localizada nas ruas Pirajuí entre a São Manoel e Altair, qualquer mudança a ser efetuada na feira que possa implicar na reparação ou alteração do bem tombado, somente poderá ser feita mediante aprovação do Conselho Municipal de Feirantes, outro projeto elaborado e também aprovado pelo Legislativo. O Conselho deverá também em conjunto oferecer orientação técnica bem como estudo econômico ao projeto e acompanhar a execução da obra ou serviço.

A proposta é um complemento de outro projeto de lei que ainda depende de ser sancionado. A do Conselho Municipal de Feirantes, nele, qualquer alteração por via de ato administrativo deverá ser procedida por discussão no conselho e em audiências publicas. Como garantias de debater soluções e assuntos relacionados aos problemas que motivarem mudanças.

O Conselho fica responsável por criação e novos locais para a realização de feiras livres. Também fica sendo de responsabilidade do órgão promover cursos de capacitação dos feirantes em convênio com outras entidades como Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, Sebrae e outros.

A Regularização de todos os Feirantes da Feira Livre que necessitam de apoio do município para concluírem os processos.

Na justificativa, o vereador afirma: “Considerando que a atividade da Feira Livre gera centenas de empregos na cidade de Catanduva, atendendo à consumidores de toda a cidade, a importância histórica e de convivência social e cultural estabelecida pela feira livre ao longo dos anos e a necessidade de garantir segurança jurídica aos feirantes e consumidores, a importância de tratar-se de uma atividade essencial em busca de garantir uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade por meio dos produtos ali comercializados”, cita o parlamentar

Karla Konda

Editora Chefe