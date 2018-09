Projeto que Autoriza a Concessão do Transporte é Rejeitado

O projeto de lei complementar que autorizaria o Executivo a realizar a concessão do transporte público, que já tinha sido aprovado em primeira discussão com duas emendas, foi rejeitado na sessão ordinária de terça-feira. A proposta precisaria de maioria absoluta dos votos para passar pela Casa de Leis. Amarildo Davoli, Luis Pereira, Cidimar Porto e Ivan Bernardi votaram contra a propositura. Nilton Cândido precisou sair por motivos particulares e não participou da votação. Votaram a favor, André Beck, Ditinho Muleta, Daniel Palmeira, Gaúcho, Mauricio Gouvea, Wilson Paraná e Onofre Baraldi. O voto de Ivan Bernardi teria sido decisivo na rejeição do projeto e gerou discussão entre ele e o presidente da Câmara. “Hoje nós assistimos a mão do prefeito agindo. O que ele quer é meter a mão no cascalho. Agora será emergencial. Vai cobrar caro, usou a base governista. Está votando contra a população e tem gente que tem coragem. Manobra vergonhosa para ferrar a população. Perdemos, temos de reconhecer a manobra do prefeito. Para por sardinha em lata e vai fazer emergencial, é um absurdo”, disse o presidente da Câmara. Ivan Bernardi que praticamente não se manifesta durante as sessões, rebateu. “Eu votei consciente. O voto é meu. A verdade é difícil de achar aqui. Cadê a verdade? Vereador pagando de santo querendo enganar a população e um monte de gente comprando essa ideia. Vamos tomar vergonha na cara. Aqui dentro não tem verdade. Posso falar pouco, mas analiso o comportamento de cada um. E a população sempre pagando o pato. Meu voto é livre, não tem voto de cabresto, eu voto como eu achar que devo e prove alguma coisa ao contrário. Tem muito gato preto aqui dentro pagando de santo e sabemos a conduta lá fora, me respeite”.

Amarido Davoli também justificou o voto contrário ao projeto. “Eu sempre fui contra o projeto. Pedimos alteração não veio. Não concordo com 13 ônibus e nove micro-ônibus. Eu não tenho lado, tenho posição. Não é prefeito que define como eu vou votar. Eu entendo que o projeto não foi modificado, não formou um conselho, não tirou a outorga e eu não sou capacho de ninguém”, disse.

Cidimar Porto também argumentou. “A história política se repete. Essa questão está prejudicando a população é cego guiando cego. Eu não aprovei porque o projeto foi modificado. É muita conversa. Perderam o senso do discernimento. Quem votou contra os estudos realizados por equipes técnicas foi quem modificou o projeto. Foram vocês que votaram a favor dos micro-ônibus, não fomos nós, não. O tempo é o senhor juiz de tudo”. Wilson Paraná também argumentou. “Esse projeto parece que deu naquilo que ele (prefeito) queria. Quanto tempo perdido, quanto estudo, o que a empresa apontou. A base do governo rejeitou o projeto porque o prefeito mandou. Que espetáculo, fiquei pasmo. Cidimar Porto votando contra um projeto do prefeito não tem cabimento. É o jogo do prefeito. Preciso ainda assimilar esse golpe”.

A reportagem de O Regional questionou a Prefeitura de Catanduva sobre o que será realizado agora diante da rejeição do projeto. Em nota, a Administração informou: “A questão está sendo analisada pela equipe da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos, em conjunto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, para a tomada de decisões. O posicionamento será informado brevemente”.

Karla Konda

Da Reportagem local