Projeto Para Reforma da Igreja Matriz de São Domingos Ficará em Torno de R$ 125 Mil

O prefeito Padre Osvaldo junto ao secretário de planejamento, Walter Agudo Romão apresentaram, em primeira mão, aos Padres Fábio e Silvio, o projeto prévio para reforma da Igreja Matriz de São Domingos. O investimento previsto será de R$ 125 mil.

A partir do projeto elaborado, processo de licitação será aberto para contratar empresa que será responsável em executar a obra.

“Temos que zelar pelos nossos patrimônios. A Igreja Matriz é um patrimônio, além de ponto turístico da nossa cidade. Precisamos deixar tudo sempre bem cuidado, considera o prefeito.

Segundo o secretário de planejamento, Walter Agudo Romão na última visita foi constatado vários problemas nas condições estruturais da Igreja Matriz de São Domingos. Agora vamos para o processo de licitação, aquela que for a vencedora vai executar a obra, o secretário estima que demorará uns dois meses até todos os tramites ficarem dentro dos conformes e ai começar a reforma.

A futura reforma ainda inclui a restauração da pintura.

A ideia é desenvolver a pintura, sem perder a originalidade, tendo em vista que a Igreja Matriz reúne o maior acervo de obras de Benedito Calixto. A construção do templo teve início em 1919, em trabalho liderado por Padre Albino. Em 1925, Calixto veio pela primeira vez à Catanduva, ocasião em que elencou os espaços que teria para mostrar a própria arte representada por personagens e passagens bíblicas. Patrimônio histórico de Catanduva, a igreja integra o roteiro turístico do Estado de São Paulo desde 1965.

Segundo a prefeitura ainda não há um valor para a pintura, os gastos vão ser feitos assim que fizer os projetos, começar primeiro a reforma, pois o prédio está com grandes rachaduras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local