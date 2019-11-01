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【消費税増税に伴う価格変動のお知らせ】
令和元年10月1日より、消費税率が8％から新税率の10％に変わりました。掲載情報の商品価格は消費税込みの価格となりますが、消費税率引き上げに伴う価格改定作業により、表示価格は8％と10％の税率が混在している可能性がございますので、直接販売店にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。

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ミシュラン PS-CUP2

120,000円

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