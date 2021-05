Programa Emergencial de Desemprego Inicia Contratações Com Designação ao Emcaa

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou as contratações via PED (Programa Emergencial de Desemprego). Dentre os selecionados, 25 pessoas já foram designadas para atuar na EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti) e receberam instruções para integrar as atividades. Com essas contratações, o objetivo visa fortalecer o combate a dengue que será intensificado nos bairros.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, 2.391 inscrições foram contabilizadas no PED. Desse total, 250 inscritos serão chamados para atuação em vários setores da Prefeitura. Como parte do trâmite, os selecionados são chamados para apresentar documentos.

O PED oferece bolsa-auxílio, no valor de um salário mínimo, para 8 horas de trabalho ao dia. Já quem entrar na escola a cumprir jornada de trabalho de 4 horas, o valor do auxílio é de meio salário mínimo.

O Programa Emergencial de Desemprego (PED) é uma iniciativa do município de Catanduva que visa conceder uma bolsa auxílio para pessoas que estejam desempregadas e em situação de vulnerabilidade financeira e social. O PED não caracteriza vínculo trabalhista, porém, oferece oportunidade ao indivíduo de exercer uma atividade que visa prepará-lo para o mundo do trabalho e garantir renda.

Ariane Pio

Da Reportagem Local