Programa de Eficiência Energética Deve Trocar Mais Mil Lâmpadas Por Led

Por meio do Programa de Eficiência Energética, Catanduva deve ter nos próximos meses cerca de mil lâmpadas trocadas por Led, de acordo com informações divulgadas pela prefeitura.

O programa é uma parceria firmada entre a prefeitura e a concessionaria de energia elétrica Energisa Sul-Sudeste.

Na manhã desta sexta-feira, dia 6, o prefeito Afonso Macchione Neto recebeu representantes da concessionária e foi congratulado com uma placa em referência às melhorias concretizadas na cidade. Participaram do encontro o gestor de clientes Paulo César Maluf Soler e o gerente comercial Dalessandro Luis Mafei.

“Recebemos uma importante contribuição da Energisa, a partir desse programa federal, e com isso a Prefeitura tem investido no setor e está mudando a cara da cidade com a instalação de lâmpadas de Led”, comentou Macchione, que estava acompanhado pelo eletricista Edelmo Terenzi, um dos responsáveis pelo projeto.

Até o momento, aproximadamente 1,5 mil lâmpadas de Led já foram instaladas. Entre os locais que contam com a novidade está o viaduto Miguel Pachá, avenida São Vicente de Paulo, avenida Olímpia, ruas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 14 de Abril, 12 de Outubro, Goiás, Marília, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Aracaju, Paraíba.

“Estamos com uma parceria sólida e construtiva para realizar um grande trabalho, que está beneficiando a população”, comentou Terenzi.

Da Reportagem Local