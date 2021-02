Professores Estaduais Decidem Continuar Greve Sanitária

A continuidade da greve sanitária contra as aulas presenciais foi decidida em assembleia regionalizada (virtual) dos professores da rede estadual de ensino de São Paulo na sexta-feira (12). A categoria definiu que permanecerá em trabalho remoto.

A assembleia decidiu ainda por uma ampla mobilização que contará com a ida dos professores às escolas na semana de 15 a 19 de fevereiro para dialogar com os colegas, estudantes, pais e funcionários. A medida também será realizada em Catanduva.

O objetivo é fortalecer e ampliar o movimento, que conta com apoio da população, já que a presença dos alunos no ensino presencial não ultrapassou os 5%, segundo levantamento da Apeoesp.

Os professores também exigirão o fechamento das escolas que apresentarem casos de covid-19, com denúncia ao Ministério Público para que o governo seja obrigado a tomar essa providência. Os casos de covid-19 informados ao sindicato já somam 319, em 179 escolas no estado. Não há dados referentes a Catanduva.

Karla Konda

Editora Chefe