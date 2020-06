Processo Seletivo da Educação é Tema de Requerimento de Luís Pereira

O presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira, encaminhou requerimento à prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes questionando a situação de professores contratados pelo processo seletivo.

O requerimento foi feito verbalmente durante sessão ordinária da última terça-feira e aprovado pelos demais parlamentares.

De acordo com o Chefe do Legislativo, a iniciativa surgiu após receber a informação que professoras do processo seletivo estão sendo equiparadas aos eventuais e não aos efetivos.

“Na última semana fui procurado por diversas professoras que se dedicaram e passaram no processo seletivo. As mesmas me relataram que estão sendo tratadas com descaso pela municipalidade, onde o salário foi reduzido para um terço do valor normalmente pago. Outra reclamação que recebi foi em relação aos profissionais que apresentaram a documentação no mês de março e não foram convocadas, pois a municipalidade colocaram os eventuais”.

No documento, Pereira reivindica as seguintes informações: Se foram revistos os contratos firmados de acordo com o edital do concurso; Como estão sendo realizados os pagamentos destes professores; Com relação ao reflexo de sábado e domingo, se vem sendo incluídos ou não no pagamento; Se estão sendo respeitadas as horas aulas constantes do contrato firmado com as mesmas; Se terá reposição das aulas faltantes; Se os professores serão aproveitados para esta reposição; E se a reposição da aula for em período ao fim do contrato, se haverá prorrogação do contrato.

Karla Konda

Editora Chefe