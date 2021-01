Procedimentos da Prefeitura Para Habite-se e Certidões Serão Digital

Processos para emissão de habite-se e Certidões e outros projetos poderão ser realizados de forma digital. A prefeitura de Catanduva regulamentou as atividades por meio de decreto assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Município na edição de terça-feira.

“ Considerando a necessidade de estabelecer procedimento para tramitação digital de processos visando gerar mais agilidade para sua aprovação, a economia dos procedimentos administrativos, a contribuição com o meio ambiente em relação à eliminação de procedimentos físicos com papel e, consequentemente, valorizando os profissionais de Engenharia e Arquitetura, cujos projetos dependem de análise e aprovação da Secretaria Municipal de Planejamento e Informática”, consta. Para a realização dos serviços, o protocolo e a tramitação do processo serão

realizados por meio digital através do Sistema Aprova Fácil que será disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Catanduva www.catanduva.sp.gov.br, devendo o requerente inserir as informações e documentos exigidos conforme as legislações pertinentes ao assunto solicitado

A Secretaria Municipal de Planejamento e Informática, responsável pelas análises e aprovações, continuará analisando os projetos e processos físicos pertinentes que forem protocolados via Central de Atendimento por um período de transição, a ser definido e informado com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias de sua extinção.

Para a fase inicial de implantação do sistema, serão liberados na plataforma digital, as solicitações de aprovações de projetos para residências unifamiliares, tendo em vista corresponderem à imensa maioria das solicitações atuais e gradativamente serão disponibilizadas as demais solicitações.

Karla Konda

Editora Chefe