Problemas com Novas Contas Bancárias Deixam Alguns Servidores ‘Sem Pagamento’

Problemas com novas contas bancárias dos servidores municipais deixaram alguns deles “sem pagamento” temporariamente. A informação foi repassada por funcionários que ligaram na redação de O Regional para reclamar da situação. Recentemente, a Prefeitura migrou da Caixa Econômica Federal para o Banco Itaú e os trabalhadores tiveram de abrir novas contas para receberem os salários. Um comunicado foi emitido na semana passada informando que o dinheiro seria depositado na segunda e que os servidores deveriam regularizar a situação no novo banco para conseguir sacar o dinheiro.

Conforme um dos servidores, a nova conta teria apresentado problemas. “Eu fiquei hoje (ontem) das 14 até as 16 horas na agência bancária tentando resolver a situação e não consegui. O banco fala que é a Prefeitura que tem de liberar, a prefeitura fala que é o banco. Eles ficam nesse empurra, empurra e com isso ficamos sem a liberação do nosso salário”, disse.

Outro tratou o tema como bagunça. “Está uma bagunça. A maioria dos funcionários está sem receber o pagamento”, disse. A reportagem de O Regional questionou a Prefeitura, que por meio da assessoria de comunicação afirmou: “A Prefeitura de Catanduva esclarece que o valor total da folha de pagamento foi aportado em conta especifica para pagamento do salário dos servidores e os valores não transferidos para contas pessoais, por problemas nas mesmas, permanecem na citada conta. Alguns problemas foram detectados no sistema de interação entre Prefeitura e o banco. Também há servidores que, por motivos quaisquer, não abriram suas contas – o que inviabiliza o pagamento. Casos específicos estão sendo acompanhados pela Prefeitura”, informou em nota.

Na semana passada, a prefeitura de Catanduva alertou servidores sobre a regularização das contas bancárias para o recebimento de salários. Em nota, o Executivo afirmou que realizaria o pagamento dos vencimentos na segunda-feira (3) e o valor seria depositado nas contas abertas no banco Itaú. “Os funcionários que, por algum motivo, não tenham regularizado sua situação junto à instituição bancária, devem fazê-lo o mais breve possível, tendo em vista que a administração está impossibilitada de efetuar os pagamentos em contas de outros bancos ou de outras formas. A abertura ou regularização de contas deve ser feita no espaço de atendimento do Itaú na Estação Cultura, das 9 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com o Departamento de Recurso Humanos, até esta data 2.355 contas estão liberadas, mas outras 500 permanecem irregulares”, informa.

Com a oferta mínima de R$ 3,8 milhões, lance mínimo previsto, o Banco Itaú venceu a licitação da modalidade pregão presencial e centralizará o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais pelos próximos 60 meses. O extrato da homologação de contrato foi publicado no Imprensa Oficial do Município no dia 21de maio.

O edital prevê que a vencedora da licitação terá exclusividade na “centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento gerada pelo Município, lançados em contas do funcionalismo público na instituição financeira contratada, abrangendo servidores ativos, inativos e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com o Município, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos”.

Karla Konda

Da Reportagem Local