Príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança Participa de Evento Político

De volta a Catanduva, o príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança participa hoje de um evento político que será realizado no Centro do Professorado Paulista, a partir das 15 horas. O candidato a deputado federal pelo PSL vai apresentar as propostas e visão sobre o cenário político brasileiro.

Ele é ativista, cientista político e empresário brasileiro, descendente dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. É um dos líderes e co-fundador do movimento liberal Acorda Brasil, que foi favorável ao impeachment de Dilma Rousseff.

Há quatro meses, o príncipe já esteve em Catanduva para o lançamento de um livro que é autor. Em entrevista na época afirmou que no nosso país há ilegitimidade de fundação, além de uma burocracia sem capacidade de exercer autoridade. “Então, a ordem no Brasil sido imposta de cima pra baixo com ferro e fogo e isso é a questão de sistemas ilegítimos que não representam a sua comunidade de base. Foi um rompimento muito maior que o rompimento de sistema como é o caso, por exemplo, da França, que está na quarta, quinta República, mas a Fundação da República Francesa de certa maneira foi legitima. O rei, houve pequena traição, onde alocava recursos decidiu financiar uma guerra externa, etc. Fez o que a Dilma fez aqui, extraiu recursos do povo para financiar uma guerra externa a independência dos Estados Unidos então houve uma legitimidade na questão da Revolução Francesa, assim como houve com a República no caso Norte- Americano”, fala.

O Príncipe cita o motivo de esses países terem se destacado mais do que o Brasil. “Eles estavam se revoltando contra a tirania de um poder externo, apesar da Monarquia não era tirânica, mas com a Colônia era então essas Repúblicas deram certo, há algo legitimo. Nossa República não, foi de baixo para cima. A Monarquia Brasileira tinha as virtudes Republicanas quando você se revolta contra aquilo que era virtuoso temos um sistema viciado por definição e isso nunca mudou. Temos a sexta interação da nossa República, com sistemas presidencialistas que controlam demais nossa coisa pública e cada vez mais, então se não se entender que temos poder ilegítimo que exerce força central a ferro e fogo para impor a ordem e que isso não é condizente com o que é a comunidade brasileira que quer ter liberdade. Se a gente não entender o contexto, a gente não vai mudar nada. A verdade é que temos que fazer uma grande reforma de Estado, sair correndo do presidencialista e descentralizar o poder brutalmente a ponto de que as cidades e comunidades tenham mais comando dos seus tributos e suas legislações é isso que precisa fazer”, finaliza.

Karla Konda

Da Reportagem Local