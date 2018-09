Príncipe Luiz Philippe de Orléans e Bragança Participa de Evento Político em Catanduva

De volta a Catanduva, o príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança participa hoje de um evento político que será realizado no Centro do Professorado Paulista, a partir das 15 horas. O candidato a deputado federal pelo PSL vai apresentar as propostas e visão sobre o cenário político brasileiro.

Ele é um ativista, cientista político e empresário brasileiro, descendente dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. É um dos líderes e co-fundador do movimento liberal Acorda Brasil, que foi favorável ao impeachment de Dilma Rousseff.

Há quatro meses, o príncipe já esteve em Catanduva para o lançamento de um livro que é autor. Em entrevista na época afirmou que no nosso país há ilegitimidade de fundação, além de uma burocracia sem capacidade de exercer autoridade. “Então, a ordem no Brasil sido imposta de cima pra baixo com ferro e fogo e isso é a questão de sistemas ilegítimos que não representam a sua comunidade de base. Foi um rompimento muito maior que o rompimento de sistema como é o caso, por exemplo, da França, que está na quarta, quinta República, mas a Fundação da Republica Francesa de certa maneira foi legitima. O rei, houve pequena traição, onde alocava recursos decidiu financiar uma guerra externa, etc. Fez o que a Dilma fez aqui, extraiu recursos do povo para financiar uma guerra externa independência dos Estados Unidos então houve uma legitimidade na questão da Revolução Francesa, assim como houve com a Republica no caso Norte- Americano”, fala.