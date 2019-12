Primeiro Ônibus Zero Km é Incluído em Frota do Transporte Coletivo

A Auto Viação Suzano colocou à disposição dos usuários do transporte coletivo de Catanduva o primeiro de três ônibus zero Km, que obrigatoriamente precisam ser adquiridos, conforme o contrato para a concessão do transporte coletivo público da cidade.

A informação da chegada no novo ônibus partiu do prefeito Afonso Macchione Neto, nas redes sociais. “Recebemos o primeiro de três ônibus zero quilômetro previstos para o transporte coletivo. Esse reforço na frota faz parte de exigência contratual. E o melhor é que todos os veículos, a partir dessa remessa, são equipados com elevador, ar-condicionado e wi-fi. Nosso objetivo é melhorar cada vez mais o padrão de qualidade dos serviços prestados”, afirmou o prefeito.

Ainda não foi informado para qual itinerário o novo ônibus será destinado. A empresa tinha 120 dias para se adequar a todo o contrato firmado, portanto, até janeiro, a Auto Viação Suzano ainda precisa trazer outros dois veículos zero km.

A Auto Viação Suzano assumiu o transporte coletivo em contrato de 10 anos, com possibilidade de renovação por igual período. A Auto Viação Suzano, segundo a secretária de trânsito e transportes urbanos, Maria Luiza Sprone, já instalou câmeras de monitoramento nos veículos e ainda precisam implantar mais sistemas. “Serão instalados wifi, os passageiros terão aplicativo para acessar e saber que hora o veículo vai passar pelo ponto, a empresa tem até 120 dias para instalar pelo edital”, dizia a secretária quando o contrato foi assinado.

Segundo a STU, a concessionária deverá disponibilizar 18 veículos com até 10 anos de fabricação e manter a frota com idade média de 7 anos.

Karla Konda

EditoraChefe