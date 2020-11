Primeira Reunião Para Transição do Governo é Realizada

A primeira reunião para a transição do governo Marta/Padre Osvaldo foi realizada na tarde de ontem.

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, o prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e o vice-prefeito eleito Cláudio Romagnolli discutiram as possibilidades de conhecerem o que tem sido realizado em cada secretaria.

Em entrevista para O Regional e VOX FM, a prefeita afirmou que essa foi a primeira reunião realizada e um agendamento foi realizado para efetuar toda a transição. “Vamos fazer uma agenda para que cada pasta possa conversar com o prefeito e com vice prefeito para que dê andamento na máquina, passando tudo o que esta acontecendo, o futuro e como proceder para que a nossa cidade tenha o melhor andamento e a máquina continue sem interrupções e da melhor forma. Tenho plena confiança no Padre Osvaldo e no vice-prefeito que vão garantir uma gestão absoluta, responsável para Catanduva”, afirmou.

O prefeito eleito falou sobre a reunião e se esquivou de nomes que o acompanharão nessa fase. “A prefeita Marta é uma pessoa muito responsável amiga, há muito tempo caminhamos juntos através da área social, como prefeita sempre nos acolheu em todas as situações, sendo favorável aos projetos e nossas solicitações e, de hoje, de uma maneira muito positiva, uma abertura grande nos oferece para fazer essa transição de uma forma harmoniosa, responsável, com futuro promissor. Estamos bastante agradecidos e muito esperançosos. Estarei presente com o Claudio e algumas pessoas que vão contribuir nessa fase de transição. Nem sempre serão pessoas que vão dar continuidade, mas pessoas que vem nos acompanhando com a parte técnica e querem ajudar a ter uma visão mais ampla para dar continuidade”.

Ao ser questionado sobre possíveis secretários, o prefeito eleito afirmou, novamente sem citar nomes: “Tudo é possível. Estamos em uma fase de montagem, então ainda não dá para definir todos os quadros, todas as pastas. Talvez algum que estará nos acompanhando poderá dar continuidade, mas nem todos”.

Karla Konda

Editora Chefe