Prestação de Contas de Candidatura de Cidimar Porto é Aprovada pelo TRE

A prestação de contas da candidatura de Cidimar Porto para deputado federal, eleições de 2018, tiveram parecer favorável do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). A decisão do tribunal foi publicada na ultima sexta-feira no Diário de Justiça de São Paulo.

Após a Secretaria de Controle Interno do TRE/SP emitir relatório preliminar favorável, o processo foi encaminhado para a Procuradoria Regional Eleitoral que manifestou categoricamente, pela regularidade das contas. Por fim, após as análises prévias, o Relator Marcus Elidius Michelli de Almeida sacramentou a decisão, opinando pela aprovação integral das contas de Cidimar Porto nas eleições de 2018, deixando de apontar inconsistências ou qualquer outro tipo de recomendação.

“Recebo esta notícia com muita naturalidade e fico feliz pelo profissionalismo da nossa equipe, tanto na esfera jurídica como também na área contábil, que se empenhou ao máximo para atender todas as exigências legais estabelecidas pela Lei Eleitoral. O resultado não poderia ser outro, considerando que, na minha vida pública, sempre conduzi da maneira mais transparente possível, com muita ética e honestidade, respeitando o que determina a legislação vigente”, afirma Cidimar Porto por meio da assessoria da Câmara de Catanduva.

Da Reportagem Local