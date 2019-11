Presidente da Juventude do PSDB Convida Jovens Para Convenção Estadual

O novo presidente da Juventude do PSDB de Catanduva, Caio Augusto Fordini, busca a participação de jovens na política e os convidam para participarem da convenção estadual da juventude da sigla, que será realizada no dia 23 de novembro.

Para isso, organizou uma caravana que partirá da área central da cidade, a meia-noite, com destino a capital Paulista.

“No dia 23 de novembro, teremos a Convenção da Juventude do PSDB em São Paulo, e estamos organizando uma viagem para todos os jovens de Catanduva participar e conhecer a nova Executiva Estadual da Juventude de São Paulo. A saída de Catanduva com destino a São Paulo, acontecerá a meia noite em frente à Prefeitura. Vale ressaltar que a viagem é totalmente gratuita, os jovens só arcarão com os seus custos particulares, ou seja, nas paradas que os ônibus fizerem nos postos e com o café da manhã. O almoço não terá custo, pois será uma cortesia do partido”.

Fordini informa que as vagas são limitadas e que a reserva deve ser feita o quanto antes.

“Informo que as vagas são limitadas, então todos aqueles que queiram participar deste momento deverão fazer seu cadastro de reserva. Para realizar o cadastro, os interessados poderão entrar em contato comigo através do telefone (17) 99703-5977 e informar os seguintes dados: Nome Completo; RG; CPF; Título de Eleitor e Número do Celular”.

Da Reportagem Local