Presidente da Câmara Visita Empresa e Reduz Contrato em R$ 1,6 mil

O presidente da Câmara Luís Pereira foi até Ribeirão Preto, na sede na empresa SMARAPD, negociar redução de valores no serviço prestado voltado à gestão pública.

Segundo assessoria da Câmara, o Chefe do Legislativo conseguiu reduzir em R$ 1.688,80, o valor pago mensalmente a empresa. Pereira esteve em Ribeirão no último dia 10. “Estamos revisando todos os contratos da Câmara, pois temos como principal objetivo economizar o dinheiro público, para que possamos devolver o máximo possível ao Executivo, e ajudarmos no pagamento do dissídio dos funcionários públicos municipais, referente ao ano de 2015. Em visita a empresa e em reunião com os sócios-proprietários, Sr. Porto e Sr. Élcio conseguimos um desconto de R$1.688,80/mês, o que totalizará uma economia aos cofres públicos no importe de R$ 20.265,60/ano”, informa Pereira.

O representante da Casa de Leis ainda ressaltou a importância de conhecer as empresas que prestam serviços para a Câmara Municipal. “Conhecer as empresas que prestam serviços para a Câmara faz parte de uma boa administração. Estamos comprando serviços reais efetivados de uma empresa que já está no mercado há quase 40 anos, que possui em média 300 colaboradores e que conhece como ninguém as regras do negócio aplicadas ao setor público. Constatamos a capacidade técnica, financeira e profissional, sem dúvida é uma excelente empresa, muito bem administrada. Estamos muito satisfeitos e eles também ficaram com esta parceria”, finalizou o parlamentar.

Karla Konda

Da Reportagem local