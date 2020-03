Presidente da Câmara Sugere Bloqueio na Entradas da Cidade Como Forma de Prevenção

O presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira, sugeriu que Catanduva realize bloqueios nas principais entradas da cidade como forma de prevenção a possíveis pessoas com suspeita de coronavírus. A ideia foi repassada durante entrevista para VOX FM.

Para isso, Pereira afirma que uma reunião deveria ser realizada por diversos segmentos como Justiça, Polícias, Prefeitura e Câmara. “Todos os setores públicos. Vi recentemente nas redes sociais, uma pessoa que fez um alerta, essa pessoa viagem para fora do país, retornou para o Brasil, passou por aeroporto em São Paulo e chegou em Catanduva. E em nenhum lugar foi parado, ou orientaram sobre quarentena”, disse.

“Então na minha ideia, teríamos de ter uma reunião, com juízes, promotores, policiais, prefeita, delegacia de polícia, vereadores no sentido de controlar a entrada e saída da nossa cidade. Nas nossas entradas de acesso deveriam ser controladas. Eu não tenho o poder de adotar isso, mas tenho como transmitir o pensamento”.

Para Pereira, bloqueios deveriam ser realizados. “Unindo todos, guarda municipal, polícia rodoviária, militar todos nas entradas de Catanduva, nos trevos principais, como uma barreira, para ter o controle e avisar a Saúde em caso de alguém com sintomas. Vejo como uma maneira positiva, assim vamos proteger, cuidar de uma maneira mais eficaz”.

Karla Konda

Editora Chefe