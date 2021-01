Presidente da Câmara se Reúne Com Secretária de Saúde Sobre Vacinação Para Dentistas

O Conselho Regional de Odontologia (CROSP), entrou em contato com o presidente da Câmara de Vereadores de Catanduva, Gleison Begalli (PDT), através do Dr. Hélio Alves Banhos, membro do órgão, para explicar a urgente necessidade dos profissionais serem vacinados contra a Covid-19, já que lidam diretamente no tratamento da saúde bucal se expondo a contaminação do Coronavírus.

O presidente Begalli elaborou um documento que foi entregue a Secretária de Saúde de Catanduva, Cláudia Monteiro, onde requer que os profissionais de Saúde Bucal (cirurgiões-dentistas, técnicos em Próteses Dentárias, técnicos em Saúde Bucal e auxiliares em Saúde Bucal) recebam a vacina contra a Covid-19. Ainda neste sentido, Gleison destacou outros profissionais da área como fisioterapeutas, terapeutas, nutricionista e outros que requerem total atenção.

Begalli esteve pessoalmente com a secretária Cláudia Monteiro, na quinta-feira (28) para saber como serão destinadas as vacinas aos profissionais.

A secretária explicou que está seguindo um cronograma e assim que as doses forem sendo destinadas ao município esses profissionais receberão suas doses de vacina.

Outros municípios do Estado também já estão iniciando a vacinação dos profissionais de saúde bucal.

O Governo do Estado e os 645 municípios paulistas vêm definindo prioridades técnicas para a imunização, tendo em vista a quantidade de vacinas recebidas.

O CROSP tem solicitado ao Governo do Estado e às Prefeituras, a agilização na imunização dos profissionais de Saúde Bucal.

Ariane Pio

Da Reportagem Local