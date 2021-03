Presidente da Câmara Rebate Denúncia Protocolada com Pedido de Cassação

O presidente da Câmara de Catanduva, Gleison Begalli, em resposta a questionamentos feitos pelo Jornal O Regional, rebateu a denúncia protocolada com o pedido de cassação de vereadores. Afirmou que todos os trâmites legais serão adotados, com a consciência tranquila de que não houve irregularidades e que há lisura no trabalho realizado pelo Legislativo.

“Recebemos, mais uma vez, eu até estou brincando aqui com os meus colegas, que estou batendo recorde. Três meses de gestão, três pedidos de cassação. Acho que isso é reflexo do bom trabalho que estamos fazendo. Acho que quando você recebe uma enxurrada de denúncias sem o menor fundamento, sem nenhuma condição de levar a diante, claro que vamos proceder com todos os trâmites, entretanto, isso só reforça o bom trabalho, com muita responsabilidade, com muita lisura. O dinheiro da câmara ele pertence ao povo de Catanduva e temos trabalhado de uma forma, que nós realmente estamos zelando pelo patrimônio da cidade, pelos recursos, pelo dinheiro que o contribuinte sofridamente emprega com o pagamento de seus impostos”, afirmou o Chefe do Legislativo.

Begalli comentou ainda sobre os procedimentos adotados para a contratação dos assessores parlamentares, indicada pelo ex-vereador Antonio Altamir Ferreira, como “barganha para conseguir a presidência”. “Essa questão dos assessores era uma questão que os 13 vereadores debateram durante o período entre a eleição e também quando assumimos os cargos. Havia um imbróglio judicial que foi discutido com a promotoria, foi levado a um advogado da cidade de São Carlos que havia sido contratado para representar a Câmara há anos atrás e após muito entendimento chegou-se a conclusão de que havia sim, a possibilidade, porque o processo havia sido reenviado para julgamento, houve todo embasamento jurídico. Não tem nada de errado, pelo contrário, uma Câmara formada em sua maioria de jovens, empenhada em fazer o melhor trabalho e a verdade sempre vai prevalecer. Fico surpreso, mas envaidecido. Porque quando recebemos denúncias de pessoas que a gente sabe que desempenharam um papel bastante aquém do que a população espera do representante do povo, isso só vem a reforçar que estamos no caminho certo”.

“Eu peço mais uma vez que continuem confiando, a Câmara está aberta para a população conhecer o que estamos fazendo, as contas são públicas. Demonstraremos porque não temos nada a esconder, pelo contrário”, concluiu.

O ex-vereador Antonio Altamir Ferreira protocolou uma representação com pedido de instalação de uma comissão processante para apurar suposta compra de votos para a eleição da presidência da Câmara. No documento composto por 121 páginas, o ex-parlamentar menciona a recontratação de assessores como uma espécie de promessa, caso Begalli fosse eleito presidente.

Na denúncia, incluiu ainda outros parlamentares Cesar Patrick, Ivania Soldati, Mauricio Ferreira, Ivan Bernardi, Bellê e Nelson Tozo.

