Presidente da Câmara Pretende Elaborar Emenda em Lei de Isenção do IPTU

O presidente da Câmara de Catanduva pretende elaborar uma emenda na lei 097/1998, para beneficiar mais idosos com o direito de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A faixa de renda para beneficiário seria, segundo a proposta, ampliada de dois salários mínimos mais 20%, conforme informa o parlamentar.

Pereira conta a situação de um aposentado que o procurou e teve a isenção negada porque a renda dele e da esposa ultrapassa em R$ 20 a faixa de beneficiário. “O problema é que ele teve R$20,00 a mais do que ele ganha dos dois salários de aposentadoria e por causa destes R$ 20, ele vai deixar de ter a isenção do imposto. É uma injustiça, vamos apresentar após ao recesso essa majoração de 2 salários mínimos acrescidos de 20% da soma dos dois salários e esperamos que isso resolva o problema do senhor Sebastiao, como de tantos outros que tem esse valor que excede os dois salários, por um valor mínimo e ínfimo. Vamos fazer uma emenda e aguardar que seja considerado pelo Executivo. É uma medida de justiça, humanitária, ele trouxe hoje, onde que ele gasta o dinheiro que não paga o imposto, ele trouxe todas as caixas de remédio. Essa isenção é uma questão humanitária que certamente vai ser acatada”, disse Pereira.

Idosos aposentados que não têm condições de pagar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) podem pedir a isenção junto à Prefeitura.

“O aposentado ou pensionista que receber proventos previdenciários de valor igual ou inferior a dois salários mínimos mensais e possua renda familiar não superior a este teto, desde que seja proprietário de um único imóvel, tem direito a isenção do IPTU”.

O contribuinte que se enquadra nesses quesitos, deve comparecer até a Central de Atendimento da Prefeitura de Catanduva.

Os documentos necessários para requerer a isenção do IPTU são o carnê do IPTU/TSU, cópia da certidão de casamento (ou óbito se falecido o cônjuge), comprovante de recebimento de aposentadoria ou pensão no valor exigido por lei (até dois salários mínimos), cópia do CPF e RG e cópia da escritura ou contrato de compra e venda do imóvel com firma reconhecida. Além disso, a isenção deve ser requerida dentro do exercício a que se refere o lançamento.

O benefício é cedido aos funcionários conforme a Lei Complementar Municipal 097/1998.

Karla Konda

Editora Chefe