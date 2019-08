Presidente da Câmara Participa de Evento do Tribunal de Contas

O presidente da Câmara de Catanduva. Luis Pereira, participou na quinta-feira do Ciclo de Debates com Agentes Políticos, evento organizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Pereira foi até Fernandópolis participar do evento.

“Só tenho a agradecer por ter participado de um evento como esse. É uma honra. Tivemos uma tarde de muitos aprendizados e Catanduva está no caminho certo, pois, sempre seguimos as orientações do Tribunal”.

Um público de mais de 850 participantes prestigiou, na quinta (1/8), em Fernandópolis e ontem (2/8), em São José do Rio Preto, os encontros regionais organizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) como parte do calendário de atividades da 23ª edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.

Os trabalhos, que reuniram Prefeitos, Vereadores, Deputados Federais, Secretários e agentes políticos de 92 cidades jurisdicionadas do TCE, serviram para orientar os agentes políticos sobre as boas práticas de gestão, diminuir dúvidas acerca de importantes áreas da administração, e reiterar o trabalho de parceria entre a Corte de Contas e os municípios paulistas.

Integraram a comitiva do TCE o Presidente, Antonio Roque Citadini; o Conselheiro Dimas Ramalho; o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC), Thiago Pinheiro Lima; o Auditor-Substituto de Conselheiro Valdenir Polizeli e o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi.

Fernandópolis

As atividades, que aconteceram em Fernandópolis, na quinta-feira (1/8), no Centro Cultural Merciol Viscardi, reuniram mais de 300 participantes, entre eles 24 Prefeitos e 16 Presidentes de Câmaras.

Na ocasião, os membros da Corte paulista, foram recepcionados pelo Prefeito de Fernandópolis, André Pessuto, pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Vereador Salvador Castro de Souza e pela Prefeita de Indiaporã, Elaine Rocha.

Os encontros ainda foram prestigiados pelos Deputados Federais Fausto Pinato e Geninho Zuliani que, em nome das lideranças regionais, reiteraram a importância do papel do TCE em dialogar com os gestores municipais e se colocaram à disposição para debater importantes temas em busca de soluções para as administrações.

As atividades foram organizadas com supervisão do Diretor Técnico Valdir Martino e de equipe da Unidade Regional (UR-11).

São José do Rio Preto

Ontem (2/8), em São José do Rio Preto, o encontro ocorrido no Auditório da Universidade Paulista (UNIP), reuniu 34 Chefes do Executivo e 18 Presidentes de Casas Legislativas.

Dentre as autoridades presentes, estavam o Prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo; o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Paulo Roberto Ambrósio e a Prefeita de Altair, Brenda Vanessa Squiapati. O evento, sob coordenação do Diretor Técnico Namir Antonio Neves e de equipe da Unidade Regional (UR-08), contou com a presença de mais de 550 participantes.

Nos dois encontros, a mesa técnica do Tribunal de Contas foi composta pelo Secretário Diretor-Geral, Sérgio Ciquera Rossi; pelo Diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização II, Alexandre Teixeira Carsola; pela Diretora da 10ª Diretoria de Fiscalização, Ednéia de Fátima Marques; pelo Diretor Técnico da Secretaria Diretoria-Geral (SDG), Paulo Massaru Uesugi Sugiura e pelo Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), Fabio Correa Xavier.

Para o ano de 2019 foram programados 20 (vinte) encontros abrangendo os órgãos jurisdicionados do interior e do litoral de São Paulo.

Da Reportagem Local