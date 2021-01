Presidente da Câmara Municipal Contrata Assessores Parlamentares

O presidente da Câmara de Catanduva, Gleison Begalli, nomeou assessores parlamentares (Cargos que o Ministério Público havia recomendado não serem contratados). A lista completa foi publicada no Diário Oficial do Município na edição de ontem.

Em entrevista para a VOX FM e Jornal O Regional, o Chefe do Legislativo afirmou que se baseou em parecer apresentado por advogado, contratado pela Câmara em anos anteriores para a defesa da própria Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Procurador Geral de Justiça. Segundo ele, o parecer apresentado é de que a Câmara pode contratar os servidores de livre nomeação até que o processo tenha transitado em Julgado.

Além dos cargos de assessores parlamentares, assistentes legislativos, chefe de gabinete e coordenador de comunicação social foram nomeados (estes não incluídos na lista de cargos considerados inconstitucionais).

Begalli afirmou ainda que se reuniu com o promotor André Luiz Nogueira da Cunha e deve dar prosseguimento a uma reformulação no quadro de pessoal da Câmara, na qual um estudo já foi realizado também em anos anteriores, mas que não foi colocado em prática.

O Chefe da Casa de Leis reforçou ainda que irá promover o concurso público futuramente.

Fora nomeados para a ocupação de assessor parlamentar: Rodrigo Cristiano Genoves, Paula Fernanda Sperandio, Diego Arthur Borges, Marcos Leandro Cunha, Vitor Hugo Costa Lima, Rogério Nicácio Baltazar, Beatriz Rodrigues da Silva, Silvandro Sebastião Jardi, Diemerso Felipe Porto Umbelino, Caio Marcelo Bastos Martani, Natanael Delbone de Campos, Bruno de Oliveira Dotti, Edvam Celso D´Àncona, Flávia Regina Isnervelin de Araújo, Leandro Dias Paulatti e Lucas Ribeiro da Silva. Marcelo Louzada Ribeiro é o novo Coordenador de Comunicação Social. Assimo Frederico Isique Salles (Fred Salles), o Chefe de Gabinete. Matheus Campois Pickarte é Assessor Legislativo de Apoio às Comissões. Para o cargo de assistente legislativo: Tamires Regina Estruzani, Mariana Gabriele Fernandes, Gleice Ellen Lopes da Silva.

Karla Konda

Editora Chefe