Presidente da Câmara Justifica Gastos Realizados em 2018

O presidente da Câmara deste biênio, Luis Pereira, justificou os gastos do Legislativo catanduvense no ano passado, na gestão então de Aristides Jacinto Bruschi e demonstrou que algumas despesas, como o pagamento do dissídio de 2015. Segundo Pereira, o Tribunal de Contas do Estado não subtraiu os valores devolvidos do duodécimo à prefeitura.

Pelas contas realizadas pelo parlamentar, a cidade teria oficialmente um gasto per capita de R$ 70,48 e não R$ 91,09 como divulgado pelo TCE.

Em pesquisa feita por O Regional, analisando todos os valores apresentados dos 645 municípios de São Paulo, Catanduva ficou como a 52ª Câmara que mais gastou em 2018. Com o total de despesa apresentado pelo TCE. Cidades de mesmo porte de Catanduva, como Barretos, por exemplo, gastaram cerca de R$ 1 milhão a menos. Cidades maiores, com número maior de funcionários e vereadores ocuparam as primeiras posições na lista.

“Esses números depois de mencionados e colocados à imprensa de uma maneira geral, causou perplexidade por parte de todos catanduvenses e o pessoal da região. Então nós fomos apurar/ pesquisar e constatamos que o Tribunal não mencionou o dissídio de 2015 que foi pago em 2018, no qual pagamos R$ 674.258,86; nós também fizemos a devolução no mês de dezembro de 2018 de R$ 497.590,94 para a prefeitura; devolvemos também para a prefeitura no início deste ano, o valor de R$ 348.091,06, referente aos contratos de 2018 que cancelamos. Sem contar que a Câmara é a responsável pelo pagamento dos funcionários inativos, no qual tem um custo de R$ 656.911,06 e também temos a contribuição patronal, na qual pagamos ao IPMC um valor de R$ 321.068,41. Então, pegando os R$ 11.041.422,21 e subtraindo a soma desses valores mencionados acima, chegamos ao valor de R$ 8.543.503,60 gastos, que dividido pelo número total de habitantes, que é 121.210, deu o valor de R$ 70,48 por habitante. E este valor nos coloca na primeira faixa, ou seja, entre as Câmaras que menos gastaram no Estado de São Paulo”.

Luis Pereira ainda ressalta, que pretende reduzir os custos do legislativo e devolver aos cofres públicos em torno de R$ 4 milhões, e com isso ter um custo per capita de aproximadamente R$ 57,00 por habitantes.

Da Reportagem Local