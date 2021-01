Presidente da Câmara Inicia Preparativos Para Realização de Concurso Público

O presidente da Câmara de Catanduva, Gleison Begalli, inicia os preparativos para a realização de concurso público que deve preencher cargos que foram considerados inconstitucionais por serem de livre nomeação.

De acordo com Begalli, a Câmara deve contratar assessoria jurídica para auxiliar durante esse período em que o Legislativo não possui secretário ou assessor na área.

“Contratamos uma assessoria jurídica, que dará o respaldo jurídico para Casa, que não dá para conviver sem um respaldo com inúmeras situações que ocorrem no cotidiano do Legislativo e tão logo a gente tenha de fato a assessoria contratada, vamos iniciar o processo de concurso público, para satisfazer o que o Ministério Público requereu da nossa Câmara há anos. Não só para o cargo jurídico, mas para os outros. Vamos dar inicio aos processos de concursos”, afirmou.

No final do ano passado, uma recomendação do Ministério Público foi encaminhada a todos os parlamentares visando a não contratação de diferentes cargos, que em Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Procurador Geral de Justiça, foram considerados pelo Tribunal de Justiça como inconstitucionais. São cargos de assessores parlamentares (2 para cada vereador), assessores jurídicos e secretário para negócios jurídicos, assessores de informática e coordenador de informática.

A Câmara, além do jurídico contratado para auxiliar neste início de mandato, teria ainda de abrir licitação para contratar a empresa que ficará responsável por elaborar o edital, inscrições e provas a serem aplicadas.

A estimativa é de que o concurso seja realizado ainda neste ano.

Karla Konda

Editora Chefe