Presidente da Câmara Garante Solenidade de Posse no Teatro Municipal

O presidente da Câmara, Luis Pereira, garantiu ontem que a solenidade de posse dos eleitos será mantida no Teatro Municipal Aniz Pachá. O Chefe do Legislativo afirmou que, por conta do novo decreto assinado pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, a mudança será a de restringir convidados. Segundo ele, antes do retorno para a Fase Vermelha a partir do dia 1º de janeiro até o dia 03, estavam previstos até seis convidados de cada eleito. Agora, o local receberá apenas os 13 vereadores, o prefeito e o vice eleitos e a imprensa, presencialmente. Toda a solenidade de posse e a eleição do novo presidente da Câmara serão transmitidos ao vivo e, desta forma, os catanduvenses poderão acompanhar.

Segundo informações obtidas por O Regional, por conta do novo decreto, um ofício será encaminhado ao Legislativo revogando a autorização de utilização do Teatro Municipal. Caberá ao presidente fazer um novo pedido, indicando as mudanças já informadas para a imprensa para a possível liberação do espaço.

A reportagem de O Regional tentou entrar em contato com o prefeito eleito para ouvi-lo sobre as restrições impostas, no entanto, até o fechamento da edição, não obteve respostas. O presidente e os vereadores eleitos estiveram ontem à tarde no Teatro Municipal em ensaio sobre a solenidade.

Karla Konda

Editora Chefe