Presidente da Câmara Exonera Cargos Considerados Inconstitucionais Pela Justiça

O presidente da Câmara de Catanduva publicou ontem 31 portarias de exoneração de assessores parlamentares, assessor de informática, assessor jurídico e o secretário jurídico do Legislativo, cargos que foram considerados inconstitucionais pela Justiça. Todos que ocupavam esses cargos deixam suas funções hoje, conforme a portaria. Pereira atende a recomendação do Ministério Público para que se cumprisse a sentença de que os cargos de assessores parlamentares (26) assessores de informática, assessores jurídicos e coordenador de informática e de Secretário Jurídico com livre nomeação são inconstitucionais e devem ser excluídos do rol de cargos ou serem preenchidos por servidores admitidos em concurso público.

Apenas o cargo de coordenador de informática ainda não teve a exoneração publicada. O promotor André Luiz Nogueira da Cunha, em novas recomendações encaminhadas no dia 16 de dezembro, fixou o prazo para que todos os cargos comissionados do Legislativo, inseridos em Ação Direta de Inconstitucionalidade já julgada, sejam exonerados até o dia 31 de dezembro. Reforçou ainda que existe a possibilidade de abertura de concurso público, já que a lei federal que rege sobre o tema, veda apenas abertura de novos cargos e aumento de despesas. “cuidando-se de reposição de pessoal, sem aumento de despesas, pois as atribuições e vencimentos e referência dos cargos foram mantidos, devendo, apenas, para cumprimento da Respeitável Decisão, prover os cargos por concurso público, motivo pelo qual essa interpretação é a mais razoável para a solução do caso concreto, pois serão providos por concurso público cargos já existentes, sem aumento de despesas, pois a referência dos vencimentos e as atribuições foram mantidas”, consta na recomendação assinada.

Em segunda recomendação, o promotor remete o documento aos novos parlamentares. “Recomenda-se às Excelentíssimas Senhoras Vereadoras e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores do Município de Catanduva, que, por força da Respeitável Decisão proferida nos autos n. 2133145-02.2015.8.26.0000, não nomeiem, contratem, admitam, insiram, ou coloquem, por qualquer forma jurídica, pessoas nos cargos ou funções de Assessor Jurídico (número de 2), Assessor Legislativo de Informática (número de 2), Assessor Parlamentar (número de 26), Coordenador de Informática (número de 1), Secretário para Assuntos Jurídicos (número de 1) ou em empregos ou funções similares ou que realizem as mesmas atribuições dos referidos cargos, abstendo-se de ocupar referidos cargos com quaisquer pessoas, ou mesmo se abstenham de criar novos cargos em comissão com as mesmas atribuições, nomes e funções, salvo se o fizerem por provimento por concurso público, o qual está autorizado conforme o art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar n. 173/2020, sob pena de ação por improbidade administrativa contra cada uma das Nobres Vereadoras e dos Nobres Vereadores que infringir a Respeitável Determinação do Poder Judiciário e de ação condenatória de obrigação de fazer contra a Câmara Municipal de Catanduva”.

Karla Konda

Editora Chefe