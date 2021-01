Presidente da Câmara Exonera Cargos Comissionados e Deve Contratar Novos Nomes

O presidente da Câmara de Catanduva, Gleison Begalli, exonerou praticamente todos os cargos comissionados do Legislativo para que novos nomes sejam admitidos nos próximos dias. O total de exonerações ainda não foi divulgado.

De acordo com o chefe da Casa de Leis, a exoneração e nomeação de outros servidores são consideradas “naturais”, já que por serem cargos de livre nomeação e com a renovação, de praticamente todo o quadro de vereadores, também haverá a renovação nos cargos comissionados. “Realizamos mudanças significativas no quadro funcional da Câmara. Fizemos alterações nos servidores no quadro de livre nomeação. Esses servidores eram pessoas que ocupavam funções de confiança e, com a mudança que houve dentro do quadro legislativo, é natural que o novo grupo nomeie pessoas ligadas a eles. Agradecemos os colaboradores que passaram pela Casa. Todos contribuíram de forma significativa com o desenvolvimento da cidade, ali atuando frente às suas atribuições, mas era o momento de acontecer, após duas semanas. Alguns permaneceram. Aqueles que se enquadraram nessa nova filosofia de trabalho, isso não significa melhor ou pior, simplesmente houve uma mudança, então agora nós vamos implementar uma nova forma de trabalho, adequada a essa nova realidade e espero que os novos que estão chegando possam oferecer o melhor de si assim como os que estavam antes”, disse.

Karla Konda

Editora Chefe