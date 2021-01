Presidente da Câmara Devolve R$ 3,9 Milhões Para Prefeitura

O presidente da Câmara de Catanduva, Luís Pereira, realizou ontem a devolução de R$ 3,9 milhões do duodécimo para a Prefeitura de Catanduva. A quantia é a segunda mais alta dos últimos anos, mas foi menor que a devolução do ano anterior, quando Pereira entregou a administração mais de R$ 5 milhões.

De acordo com a assessoria de comunicação da Câmara, o tesoureiro Municipal, Jayme Dias da Silveira Filho, recebeu o cheque das mãos do Chefe do Legislativo.

Ainda segundo a Casa de Leis, o recurso devolvido é a parte final de um montante economizado durante o exercício fiscal de 2020 e representa cerca de 30% do orçamento do Legislativo.

Para Pereira, a ação da devolução do recurso representa eficiência administrativa, respeito e compromisso com o dinheiro público. “Se por um lado é determinação legal que o Poder Legislativo devolva ao Poder Executivo ao término do exercício o saldo não-utilizado, por outro lado, este valor só existe, ainda mais nesse montante, porque estive presente diariamente, observando todos os contratos, reincidindo os que julguei desnecessários e administrando esta Casa de Leis com austeridade e não permitindo que se esbanjasse o dinheiro público”, ressaltou.

O Chefe do Legislativo Catanduvense acrescentou que a economia feita não trouxe prejuízo ao funcionamento da Câmara.

“Este valor economizado é fruto de um esforço de todos os vereadores e funcionários que compõem o Poder Legislativo. Em minha gestão como presidente da Câmara, procurei imprimir uma administração responsável dos recursos que pertencem a cidade de Catanduva. Essa economia, em nenhum momento, privou a Câmara de exercer na plenitude os seus trabalhos. Com essa devolução tenho certeza que beneficiaremos muito a cidade de Catanduva”.

A Câmara também já havia antecipado R$ 500 mil em maio deste ano, com o objetivo de colaborar com a compra de cestas básicas para a população carente do município e máscaras de proteção.

Ao todo, a gestão de Luís Pereira na Câmara de Catanduva devolveu no biênio 2019/2020 R$ 9.622.690,23.

Karla Konda

Editora Chefe